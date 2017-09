(foto) L-a pierdut pe Brad Pitt, dar a reînnodat relaţia cu tatăl ei. Angelina Jolie a fost văzută la braţul acestuia la lansarea filmului pe care-l regizează

Deşi l-a pierdut pe Brad Pitt, bărbatul vieţii sale, Angelina Jolie şi-a recâştigat un altul, pe tatăl său înstrăinat, actorul Jon Voight. Ea a fost însoţită de tatăl ei celebru, la New York, la premiera celui mai recent film în care joacă, First They Killed My Father. Starul a co-scris şi regizat filmul - care va apărea pe Netflix - bazat pe cartea cu acelaşi nume, despre evenimentele din jurul regimului brutal al lui Khmer Rogue din Cambodgia în anii 1970.