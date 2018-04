(foto) Khloé Kardashian a dezvăluit pe reţelele de socializare ce nume va purta fiica sa

Micuţa, pentru care Khloé a ales numele True, a venit pe lume joi dimineaţă într-un spital din Cleveland, Ohio.



„Fetiţa noastră, True Thompson, ne-a furat complet inimile şi suntem copleşiţi de iubire", a anunţat luni pe Twitter şi pe Instagram vedeta reality-show-ului „Keeping Up with the Kardashians".



„Este o asemenea binecuvântare să primim acest înger în familie! Mama şi tata te iubesc, True!", a adăugat starul american de televiziune în mesajul însoţit de o poză cu o cameră plină de baloane roz.



Khloé locuieşte în Cleveland, unde Thompson, cu care a început o relaţie din 2016, este jucător de baschet la echipa Cleveland Cavaliers din NBA. Vedeta, în vârstă de 33 de ani, fusese căsătorită anterior cu fostul jucător de baschet Lamar Odom, de care s-a despărţit în 2016, după şapte ani de mariaj.



Naşterea lui True vine pe fundalul zvonurilor că Tristan ar fi înşelat-o pe Khloé, după ce săptămâna trecută site-ul de ştiri dedicate celebrităţilor TMZ a difuzat un videoclip în care acesta apare în compania unor femei la New York şi Washington, DC.



Kardashian a fost însoţită la naştere de mama ei, Kris Jenner, şi de sora sa, Kim Kardashian West, a relatat revista People.