(foto) Industria fashion din Republica Moldova: Secretele start-up-urilor de succes din lumea modei

Fiind parte componentă a industriei creative, industria fashion a început să se extindă în Republica Moldova acum câțiva ani. Au fost fondate facultăți de design vestimentar, s-au creat ateliere, au început să se organizeze evenimente fashion și au apărut designeri vestimentari care astăzi ne duc faima în lume.

Sectorul confecțiilor și a textilelor este unul vital pentru dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova pentru că generează exporturi. Mai mult de 20% din totalul exporturilor Republicii Moldova sunt concentrate pe industria ușoară, constituind cca 360 milioane USD. Totodată în acest sector activează peste 23 de mii de persoane din aproape toate regiunile țării.

În țara noastră există circa 400 de întreprinderi de textile, încălţăminte şi accesorii, astfel industria confecțiilor este una dintre puținele industrii capabile să mențină o balanță comercială pozitivă.

Istorii de succes din industria fashion

Moda, ca și arta, nu are granițe, iar designerii noștri au început să se afirmă pe la prezentările de modă internaționale și evenimente mondene, ca mai apoi să confecționeze haine pentru persoane publice și de rang înalt.

Creatorul brandului EHO: În modă este important să intri pe ușa corectă

La vârsta de numai 15 ani, Evgheni Hodurojcov a primit prima sa comandă – atunci a inventat și a creat costume pentru personajele spectacolelor de școală. Bunul gust i-a fost cultivat încă din copilărie, studiind la școala de arte, iar acasă o avea pe mama, croitoareasă de meserie.

Deși mai târziu a făcut o facultate de arhitectură, aceasta nu l-a convins să-și abandoneze visul de a crea piese vestimentare, așa a ajuns ca astăzi hainele lui să fie preferate de multe vedete locale, soții de diplomați și reprezentanți ai organizațiilor internaționale.



Foto: Evgheni Hodurojcov via Facebook

În anul 2009, Evgheni Hodurojcov se lansează în lumea modei. Evgheni crează haine pentru femei, iar ținutele sale sunt pline de eleganță și sunt create stofele sofisticate.

În ultimii ani, acesta a participat la importante evenimente internaționale din lumea modei. Accesul la prezentări este unul restrâns, designerii fiind aleși după anumite principii. Din 2012, a fost invitat de trei ori consecutiv pentru a-și prezenta creațiile la Feeric Fashion Days, eveniment ce are loc la Sibiu, România. În vara lui 2013, creațiile EHO au ajuns la Săptămâna modei din Dakar, Senegal. Fiind invitat special, el a prezentat colecția intitulată „Femme Collection” care reprezintă femeile ce se iubesc, care sunt puternice și firave în același timp. În septembrie 2013 a urmat Black Fashion Week în capitala modei contemporane - Paris.

Pentru a ajunge pe podiumuri internaționale nu e nevoie doar de multă muncă, ci și de bani, o spune cel pentru care moda a devenit un mod de viața.



foto: Evgheni Hodurojcov via Facebook

„Moda, la fel ca orice industrie, necesită investiții. Vrei ca toată lumea să afle despre tine? În plus față de munca grea, ai nevoie de bani. Visezi să ajungi la Săptămâna Modei din Paris, fii gata să plătești 25 de mii de euro, la Moscova – 20 de mii de dolari, la Kiev – 10. Dar există și prezentări de calitate la care poți participa gratuit, cum ar fi „Aurora Fashion Weekk” din Sankt-Petersburg. În modă este important să intri pe ușa corectă”, declara Evgheni într-un interviu.

Rochiile create în Moldova de către artist au ajuns la clienții din Franța și chiar SUA. Comenzile online pentru creațiile EHO se fac cel mai des în România.

Brandul „Alina Bradu” pune în valoare tradițiile moldovenești

Mai bine de un deceniu, în mâinele desingnerul vestimentar Alina Bradu costumul tradițional moldovenesc a prins un nou contur și a devenit o sursă de inspirație pentru crearea unor modele moderne și stilizate de îmbrăcăminte.

Diaspora și interpreții autohtoni îi poartă cu mândrie rochiile sau iile. Visul a început să se coacă cu mult timp în urmă, încă din copilărie, iar curajul de a-și lansa o afacere în domeniu a fost stimulat de către soțul său.

foto: Alina Bradu via facebook

„Din copilărie îmi plăcea să tai, să cos. Am început cu păpușile, apoi garderoba mamei apoi garderoba tatălui, din cămăși făceam rochii. Probabil că această dragoste pentru lucruri vine din copilărie. Ideea de afacere vine după nunta noastră când soțul mi-a dăruit prima mașină de cusut. Eu am început să fac primele probe și nu m-am putut opri, după care am cumpărat a doua a treia. Ulterior, mi-am dat seama că eu singură nu fac față și atunci am format o echipă”, afirmă Alina Bradu.

Designerul spune începutul nu a fost unul ușor, așa c a fost nevoită să suporte greutăţile prin care a trecut de-a lungul carierei sale.

„Mi-a fost greu să selectez o echipă care să meargă cu tine în același tempou și să aibă o viziune.Tot timpul trebuie să investești pentru business-ul este ca un rug, cu câte mai multe lemne pui cu atât îți este mai cald. Greutăți sunt în orice domeniu. Este importantă o prezență sută la sută. Dacă ești inima acestui proiect, atunci tu nu îți mai permiți să te odihnești duminică pentru că știi că totul merge non stop, comenzi, responsabilitate în fața clienților etc”, a mai adăugat Alina Bradu.

foto: yourwed.md

Alina Bradu a descoperit formula magică a unei afaceri prospere și de succes. „Trebuie să faci ceea ce faci și să o faci cu pasiune, și să fii gata să lucrezi gratis și atât de mult să-ți placă. Pentru mine acesta este un indicator. Este o expresie că istoria nu admite cuvântul „dacă”, tu poate crezi că dacă ai alege altă cale poate erai mai fericit. Aceasta este calea ta, tu scrii această carte și tu ești regizorul principal în viața ta de acea privește filmul și primește plăcere”, mai povestește aceasta.

Prin unicitatea produsului său, designerul Alina Bradu pune în valoare specificul național, brandul ducându-ne faima și promovându-ne tradițiile tocmai peste oceane.

Viitorul industrie fashion în Republica Moldova: Proiectul „Din Inimă”

Că nu este ușor să faci o carieră doar din pasiune, au spus-o și protagoniștii de mai sus, de aceea, în scopul sporirii prestigiului brandurilor moldovenești din domeniul textilelor, în anul 2012, a fost creată campania „Din Inimă”, proiect susținut de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

„Din Inimă” este o campanie promoţională fără precedent în Moldova care a schimbat atitudinea consumatorilor, iar astăzi acestea poartă cu mândrie o haină fabricată în Moldova. Chiar și personalitățile politice, publice și vedetele promovează ținutele designerilor locali.

Campania oferă producătorilor şi designerilor autohtoni oportunităţi de promovare cu costuri reduse şi cu eficienţă maximă, inclusiv prin intermediul unei platforme online care promovează în comun a brandurilor autohtone şi evenimentele fashion susţinute de investiţia de imagine a persoanelor publice.

„Din Inimă” a devenit un brand naţional care a revitalizat fashion-ul made in Moldova. Companiile au învăţat să lucreze împreună pentru a se bucura de rezultatele unei promovări colective, cu o vizibilitate înaltă și puține resurse financiare.

Industria fashion din Republica Moldova are viitor atât timp cât producătorii autohtoni vor fi susținuți și încurajați.

Articolul a fost realizat în cooperare cu Programul de Cultura si Creativitate al UE-Parteneriatul Estic 2015 – 2018 - www.culturepartnership.eu și pagina de Facebook - EU-Eastern Partnership Culture and Creativity Programme.