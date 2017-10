(foto) În septembrie Chişinăul a sărbătorit ziua de naştere a lui Jack Daniel’s

Petreceri cu muzică live, jocuri, premii şi aroma inconfundabilă a celui mai bun whiskey din Tennessee: aşa a trecut septembrie, luna lui Jack Daniel!

Cei mai multi dintre noi ne sărbătorim o singură zi pe an, însă în cinstea lui Mr. Jack Daniel paharele sunt ciocnite, an de an, timp de o lună întreagă. Septembrie este luna lui Mr. Jack și este prilej de sărbătoare pentru fanii din toată lumea.

După atâtea aniversări memorabile, probabil toată lumea știe de ce aniversăm ziua lui Jack Daniel întreaga lună septembrie. Un incendiu a distrus în 1883 tribunalul din Lynchburg și documentele oficiale ale statului, inclusiv registrul în care era înregistrată ziua de naștere a lui Jack Daniel. Astfel, deși știm că el s-a născut în septembrie 1850, ziua exactă va rămâne pentru totdeauna un mister.

Porning din Lynchburg, Tennessee, peste tot în lume prietenii lui Jack îl aniversează pe cel care a rămas în istorie nu doar pentru whiskey-ul pe care l-a creat, dar și pentru felul în care și-a trăit viața, liber și nonconformist, dar cu respect pentru lucrurile bine făcute.

Prietenii lui Jack Daniel din Chişinău au chefuit 3 sâmbete consecutive, la The Penthouse Café, Barbar şi American Jack’s Bar & Grill, unde s-a auzit muzică bună până în zori, s-au ridicat pahare de Jack Daniel’s, s-a dansat, s-au câştigat premii şi s-a suflat în lumânări în tortul omagiatului.





