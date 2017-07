(foto) Imagini revoltatoare: Gândaci de bucătărie, care forfotesc într-o grădiniță din capitală

Imagini cu gândaci într-o grădiniță din capitală, care vorbesc despre condițiile de igienă din instituția preșcolară. Un părinte a fotografiat insectele, care forfotesc prin dulapurile din încăperi, dar și prin bucătărie și le-a expediat la adresa redacției UNIMEDIA.

Părintele, care a cerut să-i fie păstrat anonimatul, a menționat că deși plătește lunar peste 1.400 de lei, condițiile de igienă din cadrul grădiniței lasă de dorit.

„Gândacii roiesc prin dulapurile copiilor. In bucătărie la fel, pe pereți merg aceste insecte. Covoarele nu se curată măcar o data pe an. Copii mereu stau la covoraș, acestea fiind bătute de praf. Asociația nu investește practic nimic din banii suplimentari achitați de noi, directori și fondatori fiind mama, feciorul și nora. Banii noștri se scurg in afacerile personale ale acestora”, se arată în scrisoarea emisă la adresa redacției noastre.