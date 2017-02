(foto) Hotelul Codru altfel. Cum ar fi arătat noul sediul al MAIB în viziunea unei case de arhitectură

După ce la sfârșitul anului trecut cea mai mare bancă din țară anunța că a cumpărat Hotelul Codru din capitală pentru a-l transforma în sediul central al instituției financiare, la scurt timp a fost organizat un concurs pentru transformarea clădirii.

Potrivit Locals.md, birourile de arfhitectură urmau să prezinte un proiect de reconstrucție completă a două clădiri: una de 8 nivele, cu o suprafață totală de aproape 7,5 mii de metri pătrați și alta cu 4 nivele cu o suprafata de 3 mii de metri pătrați. Prima clădire ar trebui să acomodeze confortabil 700-750 angajați ai băncii, a doua - conducerea băncii.

De asemenea, în caietul de sarcini era indicat ca amplasarea personalului urmează a fi în birouri de tip «open space», care ar trebui să asigure transparența maximă, iar clădirea în sine ar trebui să aibă un aspect modern. Suplimentar sălilor de conferință și de ședințe, urma să fie asigurate zone de agrement, zone verzi și parcare subterană. A doua clădire ar trebui să-și mențină aspectul istoric.

Potrivit Locals.md, la concurs și-au exprimat intenția de a participa circa 20 de companii, doar că în final, doar 7 au prezentat un concurs. La 20 februarie, banca urma să anunțe câștigătorul. Pâna ca proiectul să fie făcut public, Locals.md publică mai multe poze cu proiectul unei case de arhitectură din capitală care a prezentat un proiect de reconstrucție a celor 2 clădiri. Este vorba despre unul dintre cele mai prestigioase birouri de arhitectură din Chișinău - Gorgona.

Potrivit lui Eugeniu Prodan, arhitectul-sef Gorgona, proiectul prezentat a ținut cont atât de denumirea compexului, Codru, dar și zona de parc din preajmă. «Acum locuiesc și lucrez în Stockholm, înainte am avut ocazia să lucrez la proiecte în Milano, Istanbul, China, Egipt, România și Rusia, toate acestea oferă o viziune largă și o experiență vastă. În proiectul nostru, am încercat să arătăm cât de modern poate fi Chișinăul creând o clădire care să arate bine astăzi în orice oraș din lume. Ținând cont de faptul că această reconstrucție a clădirii are deja o istorie, i-am păstrat numele «Codru», marcând vizual o siluetă a copacilor pe fațada clădirii", își prezintă proiectul Eugeniu Prodan.

"Pentru noi a fost important să se acorde atenție nu numai clădirii ci și parcului lângă care se află, așa că am hotărît ca în proiect să "întoarcem" orașului havuzul", mai spune arhitectul.

"În interior, totul este degajat și transparent la maxim. În afara sălilor de ședințe sunt de asemenea spații deschise și comode pentru comunicarea angajaților", se arată în proiect.

Eugeniu Prodan: "La prezentarea proiectului, pe toți ia amuzat propunerea camerei de somn. Deși în multe țări, printre care Suedia, în care acum mă aflu, se crede că o persoană poate fi productivă doar o jumătate de zi, iar un pui de somn la prânz de 30 de minute poate da forța necesară pentru a continua lucrul efectiv într-o stare de spirit bună. În acest sens, în lume există capsule individuale pentru dormit ca EnergyPod, de exemplu."

Sursa: Locals.md

Proiectul însă, nu a trecut concursul, iar ceea ce a fost selectat, rămâne deocamdată secret. "De ce nu au ales proiectul nostru? Realitatea este că pot fi o mulțime de motive despre care nu se vorbește în mod deschis. Cel puțin, îmi place fraza lui Frank Gehry: "Aceste idei sperie de moarte clientul, ei pot respinge ideea ta. Și ei o fac. Dar, trebuie să-ți găsești propria voce. Să urmezi o logică. Iar ideea să o transferi într-un alt loc", conchide autorul.