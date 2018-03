(foto) Geneva 2018: Maşina anului 2018 în lume – au fost alese trei modele pentru marea finală

Călătoria Road to World Car continuă cu anunțul celor mai bune trei modele de maşini, finaliste în șase categorii de premiere a concursului „Maşina anului 2018 în lume” (World Car of the Year). Evenimentul a avut loc la Salonul Auto de la Geneva.