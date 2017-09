(foto) Fratele lui Ricky Martin, dat dispărut în urma uraganului din Puerto Rico

Unul dintre cei mai sexy cântăreți latino-americani, Ricky Martin, trece prin momente grele. Starul de 45 de ani a dezvăluit recent pe Instagram că nu reuşeşte să ia legătura cu fratele lui, aflat în Puerto Rico, insula grav afectată de trecerea uraganului Maria, scie libertatea.ro.

Eric, unul dintre cei cinci frați ai lui Ricky Martin care locuiesc în Puerto Rico, e de negăsit de la trecerea furtunii devastatoare. Toți ceilalți sunt bine, au reușit să se adăpostească, în schimb Eric e dat dispărut de două săptămâni. Locuința lui a fost devastată de rafalele de vânt dar trupul lui nu a fost găsit. Rudele lui Ricky Martin l-au căutat la spitale și la morgile improvizate din Puerto Rico, însă nici urmă de el.

Cântărețul a lansat recent și un apel pe rețelele de socializare: “Sunt frustrat, nu am mai putut vorbi cu fratele meu, nu ştiu unde este. Nu știu dacă mai e în viață. Şi ştiu că nu este singurul care are astfel de probleme. Sunt mulţi oameni care trăiesc în alte ţări, sau chiar pe insulă, care nu au mai putut vorbi cu familile lor din cauza problemelor cu telecomunicaţiile. Însă vreau să va spun că sunt fericit şi recunoscător pentru toată dragostea pe care am primit-o pe YouCaring – site-ul unde cântăreţul a pus bazele unui fond de ajutorare a victimelor din Puerto Rico. Ne-am atins obiectivul, însă este nevoie de mult mai mult pentru că sunt multe lucruri de făcut. Încă mai avem nevoie de ajutor. Un dolar pe care îl donaţi este un dolar pe care îl donăm victimelor”, spune artistul.