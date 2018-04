(foto) Fiica lui Michael Jackson, criticată dur de fani. Poza „înfricoșătoare" alături de tatăl său

Deși la prima vedere pare un portret de familie perfect, fanii și-au dat rapid seama că imaginea este photoshopată. Mulți dintre ei au avut reacții negative și au criticat-o pe Paris pentru poza "falsă", în timp ce alții au apreciat gestul tinerei de a-și arăta afecțiunea pentru ambii părinți, scrie one.ro.



Pentru că unii fani au catalogat poza ca fiind "ciudată" și "înfricoșătoare", Paris a simțit nevoia sa le răspundă, într-un mod pozitiv: "Cred că este frumos sa visezi cum ar fi să ai ambii parinți. Am vrut să îi am pe amandoi undeva unde îi pot vedea, așa ca am editat poza", le-a transmis tânara celor care au criticat-o.