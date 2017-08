(foto) Fetița de doi ani, găsită lângă Piața Centrală a fost vizitată de ex-ministrul Sănătății. În ce condiții crește acum micuța

Polina, fetiță de doi anișori, găsită acum două luni fără supraveghere de către oamenii legii, în apropiere de Piața Centrală, a fost vizitată de către ex-ministrul Sănătații Ruxanda Glavan, care a menționat că micuța se află în siguranță alături de membrii noii sale familii.

„Pe Polina, fetița care a fost abandonată de mama sa în Piața Centrală, am cunoscut-o acum o lună. Am vizitat-o la Centrul de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de vârstă fragedă, unde a fost adăpostită (...). Am aflat atunci că va avea o nouă familie şi o copilărie frumoasă. Vestea m-a bucurat, pentru că îmi doream să crească în siguranță şi să fie iubită(...) Astăzi am strâns-o din nou în brațe. Polina este de nerecunoscut - zâmbește, este receptivă şi fericită in familia unui asistent parental. Doamna Maria este o femeie cu suflet mare și cu multă experiență. Sunt sigură acum că fetița este bine și în siguranță”, a scris pe pagina sa de socializare Ruxanda Glavan.

UNIMEDIA amintește că, la data de 21 iunie o fetiță de doi anișori a fost găsită fără supraveghere de către oamenii legii, în apropiere de Piața Centrală. Copilul a fost plasat la Centrul municipal de plasament şi reabilitare a copiilor de vârstă fragedă, până la stabilirea circumstanţelor şi identificării ei. La câteva zile a fost identificată și mama fetei care nu are un trai permanent și este consumatoare de băuturi alcoolice.