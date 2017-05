(foto) Este stewardesă la una dintre cele mai prestigioase companii aeriene din lume și a vizitat peste 80 de orașe. Află povestea Marinei Reguș, o tânără din Cantemir, care își trăiește viața la înălțime

Profesia de însoțitor de bord este una din ce în ce mai solicitată, aceasta aducând multă aventură în viața celui care o practică. Călătoriile în jurul lumii, cazarea asigurată și, uneori, chiar și banii de buzunar, sunt doar câteva din beneficiile care vin la pachet cu riscul de a te afla mereu la zeci de kilometri de pământ.

Acest lucru ni-l confirmă și Marina Reguș, o moldoveancă de 25 de ani, originară din raionul Cantemir, care de doi ani este angajata celebrei companii aeriene din Dubai, Emirates, care, de altfel, a câștigat și Best Airline potrivit unui studiu realizat de Skytrax.

Marina a plecat din Moldova după ce a absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi străine, specializată fiind pe limba engleză și germană. Acest lucru a ajutat-o foarte mult în obținerea postului mult dorit. Odată angajată, compania i-a oferit instruire gratuită timp de două luni. Astfel, în cadrul „Aviation training college”, Marina și ceilalți colegi ai ei, au învățat totul despre aircraft specific, au beneficiat de traininguri pentru acordarea ajutorului medical, pentru securitate, cât și pentru deservirea clienților. Abia după ce a susținut cu brio toate examenele, Marinei i-a fost dat rolul de însoțitoare de bord.

Pentru tânăra moldoveancă fiecare zbor este o experiență și o aventură nouă, pentru că în compania în care lucrează sunt peste o sută de naționalități diferite, iar cu fiecare zbor, aceasta are șansa de a cunoaște noi colegi.

Această profesie, pe cât de palpitantă pare, are și unele dezavantaje. „Deși s-ar părea ușor și bine să nu lucrezi de luni până vineri, acest lucru este foarte obositor, iar faptul că nu avem un regim stabil de muncă și odihnă are un impact negativ asupra sănătății noastre”, a spus Marina pentru UNIMEDIA.

În privința siguranței, Marina nu își face deloc griji, asta pentru că activează în una dintre cele mai sigure companii avia din lume. Recunoaște că profesia o supune riscului de a-și pune viața în pericol, însă se consideră norocoasă pentru că nu a avut niciun incident major până acum.

Totuși, există numeroase aspecte pozitive ale profesiei de însoțitor de bord. Atunci când merg într-o țară nouă, însoțitorii de bord călătoresc cu ID-ul companiei, iar atunci când merg în SUA, au nevoie de viză. Odată ajunși la destinație, unde, de obicei, stau între 24-48 de ore, în funcție de distanță, echipei îi este oferită atât cazare, servicii de transport, cât și bani de buzunar, ceea ce îi face să nu suporte cheltuieli majore.

„Un mare avantaj în această profesie sunt zilele libere și orele de muncă. Eu am în medie 100-150 de ore lucrătoare și mult timp pentru odihnă, timp în care îmi vizitez familia. Totodată, salariul este unul destul de motivant, în medie acesta fiind între 1.500 – 2.300 de euro. Faptul că ne este oferită cazarea, bani de transport atunci când mergem undeva, ne face să nu cheltuim mulți bani, însă să nu uităm că Dubai nu-i cel mai ieftin oraș, iar acolo unde sunt mulți bani, sunt și mai multe cheltuieli”, a mai adăugat ea.

Cel mai mare avantaj al acestei profesii, pentru care ar merita să îți pui și viața în pericol, este posibilitatea de a călători și vizita țările lumii. De când este angajată în calitate de însoțitoare de bord, Marina a vizitat țări atât din Europa, cât și din Africa sau Asia. În palmaresul său, Marina are peste 80 de orașe în care a petrecut cel puțin o zi.

„Jobul este unul care inspiră. În viața mea nu am crezut că am să văd locurile pe care am ajuns să le văd. Și îi mulțumesc familiei pentru că m-a încurajat mult în acest sens. Chiar vreau să inspir lumea să călătorească, pentru că nici toți banii din lume la un loc nu se compară cu experiența culturală și cu emoțiile pe care ți le aduce fiecare călătorie în parte. În Moldova lipsește spiritul explorator, dar ar fi bine ca fiecare concediu să se încheie cu o vacanță într-un nou oraș, nu cu reparația unei camere”, a ținut să sublinieze Marina.

Autor: Cristina Butuc