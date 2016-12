(foto) Dulcea afacere a unui moldovean din Leova. Cum a pus pe roate un business care i-a adus profit din primul an

După aproape 10 ani de muncă și trăi în Federația Rusă, Igor Nistor s-a retras acasă, la Leova, acolo unde a copilărit și unde îi este familia. Spune că s-a săturat să muncească pentru cineva. Așa că și-a pus pe roate propriul business. O afacere în apicultură, care i-a adus profit chiar din primul an.

„Am luat această decizie, fiindcă în familia noastră a apărut deja al doilea copil. Viața în Moscova era costisitoare, iar banii făcuți de mine ne ajungeau doar pentru trai. Așa că, am decis ca soția și copii să vină acasă, iar eu am rămas acolo singur pentru a strânge niște bani”, spune antreprenorul.

Spune că viața la distanță nu este pentru el. Așa că, după ce a agonisit suma de 5000 de euro a venit acasă unde a deschis prima sa afacere.

„M-a îndrumat cineva să investesc în creșterea ciupercilor. Am investit bani, dar am dat-o în bară. Am dat faliment”, spune tânărul antreprenor.

Eșecul nu l-a făcut să renunțe. A mers înapoi în Federația Rusă, doar că, de această dată avea un scop bine determinat.

„M-am întors înapoi la Moscova. Am luat-o de la capăt, doar cu gândul ca să fac bani pentru a iniția o afacere în domeniul apicol. Am studiat bine domeniul. Am muncit mult...”, ne mărturisește Igor Nistor.

După ce a agonisit banii necesari pentru a-și pune în practică planul, Igor Nistor nu a mai făcut greșelile anterioare.

„Am mers la cursurilor de instruire antreprenorială din cadrul ODIMM. Acolo am învățat pas cu pas cum să inițiez o afacere”, adaugă antreprenorul.

După finisarea cursurilor, Igor Nistor a beneficiat și de 200 de mii de lei, bani pe care i-a investit în afacerea sa cu zumzet.

„Afacerea merge conform planului. Am planificat din start 120 de familii de albini și astăzi atâtea am”, adaugă Igor.

Spune că primul an a fost cel mai greu.

„A fost greu deoarece albinele stăteau în grădină, adică în sat, și le deranjam de fiecare dată când era perioada culesului. După primul an am cumpărat teren lângă pădure. Aici, stupii nu sunt deranjați măcar primăvara, când are loc primul cules”, ne mărturisește Igor.

Totuși, mierea dulce îl face face să uite de greutăți.

„Din primul an am obținut profit. Numai în acest an am colectat peste două tone de miere”, ne spune antreprenorul.

Mierea o vinde de acasă, dar speră că odată ce își va extinde afacerea, să ajungă singur pe piața externă.

„Am înțelegere cu cineva care vine și ia mierea de acasă. Este vorba de un intermediar. Prețul variază între 35 și 75 de lei per kilogram, în dependență de ce fel de miere este. Totuși, se merită...”, ne spune Igor.

Așa că, antreprenorul nu se oprește aici.

„Planificăm pentru anul viitor să ne extindem. Vrem ca în primăvară să mai cumpărăm 50 de familii. Sper că deja când voi ajunge la 300 de stupi, voi ajunge singur pe piața externă”, ne mărturiseşte Igor Nistor.

Întrebat dacă are un mesaj pentru tinerii antreprenori, Igor Nistor a ținut să precizeze:

„Poți obține profit dintr-o afacere doar dacă muncești. Dacă aștepți ca cineva să muncească pentru tine, vei rămâne doar cu așteptatul...”, a încheiat Igor Nistor.

Acest material a fost realizat în cadrul campaniei „Europa pentru Moldova”.