(foto) Cum arată Antonia la doar 5 luni după sarcină: Principala mea motivație pentru a fi în formă este bărbatul meu

Chiar și după trei sarcini, Antonia, reușește să-și păstreze corpul suplu și tonifiat. Recent, aceasta apare într-o ipostază super sexy pe rețelele de socializare. La numai cinci luni după ce a adus pe lume al treilea ei copil, vedeta uimește fanii cu formele apetisante. Despre cu a reușit să-și revină atât de rapid, Antonia, mărturisește în descrierea fotografiei postate.

„Principala mea motivație pentru a fi în formă este bărbatul meu. De asemenea, cealaltă este că am trei copii și sunt încă în stare să arăt bine. Trebuie să recunosc că cea de-a treia mea sarcină m-a făcut un pic leneșă, dar faptul că trăiesc cu o persoană dedicată fitness-ului nu mi-a lăsat nicio scuză. Unii dintre voi or să spună că această poză este vulgară, dar o să folosesc asta drept ceva motivant. «Asta sunt eu după cinci luni de când am născut!» Sunt pe drumul meu, iar Alex Velea o să mă ajute să ajung acolo unde vreau să fiu. Îți mulțumesc pentru motivație, dragule! Și tu poți să faci asta!”, a scris vedeta.

Fără dubii este faptul că Antonia se clasează în topul celor mai frumoase și sexy vedete din România.