(foto) Cine este bărbatul care a făcut-o pe Melania Trump să zâmbească sincer la inaugurarea soțului

De la ziua învestirii și până acum, ochii ațintiți asupra familiei Trump sunt de ordinul milioanelor, așa că nu este de mirare de ce orice gest de-al membrilor este pus sub lupă. Melania a fost îndelung studiată, având în vedere că mimica și gestica i-au trădat trăirile. Zâmbetul fals, de complezență, afișat doar în prezența soțului, a fost material dezbătut de specialiștii în descifrarea limbajului corporal, dar și de presă.

Momentul în care noua Primă Doamnă a zâmbit sincer a fost cel în care a dansat, preț de două minute, cu un soldat din Puerto Rico, la balul inaugural din seara de 20 ianuarie, scrie Okmagazine. După ce a pășit alături de Donald pe acordurile melodieie „My Way”, Melania și-a continuat dansul cu un sergent care a reușit să-i șteargă expresia tristă de pe față.

Cel care a reușit o asemenea „performanță” este Jose Medina, un soldat care a luptat în Irak. Tânărul de 29 de ani a stat de vorbă cu presa din Puerto Rico, citată de Mirror, și a povestit despre momentul special de la balul inaugural.

“Am aflat chiar înainte de Anul Nou și am avut parte de trei săptămâni de emoții. M-am distrat de minune. Este o mare onoare să dansezi cu Prima Doamnă. Am vrut să acaparez puțin privirile și să o rotesc un pic. M-a întrebat de unde sunt, dacă am familie și copii și dacă mă distrez. I-am spus că sunt din Puerto Rico și am întrebat-o cum se simte. Mi-a zis că este un moment de neuitat și că este foarte fericită că întreaga familie se află acolo”, a zis soldatul.

Întrebat dacă politica adoptată de Trump împotriva hispanicilor i-a dat de gândit atunci când a acceptat să participe la bal, Medina a spus că treaba lui este să nu-l vadă pe Trump în termeni politici, ci să-i urmeze odinele și să protejeze respectarea Constituției.