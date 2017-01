(foto) Chişinăul ar putea rata o investiţie de milioane

Oraşul Chișinău ar putea rata o investiţie de peste 15 milioane de euro şi 300 de locuri de muncă. Joi, 5 ianuarie 2017, la Pretura sectorului Botanica au avut loc consultări publice în privinţa reamenajării fostului restaurant Doina din apropierea parcului Valea Trandafirilor.

Investitorul din Turcia, o companie cu peste 2000 de angajaţi la nivel de grup şi o cifră de afaceri de 250 de mil de euro, şi-a propus reconstrucţia fostului restaurant Doina şi investirea a peste 5 milioane de lei în renovarea parcului Valea Trandafirilor.

Chiar de la începutul şedinţei, mai mulţi activişti au încercat să anuleze desfăşurarea consultărilor publice, sugerând că nu se cunoaşte cine este persoana responsabilă de acest proiect din partea autorităţilor publice locale.

Potrivit reprezentantului investitorului, Nicoleta Vasilache, în locul fostului restaurant urmează a fi construit un centru de afaceri, cu restaurante, oficii, camere de hotel şi o parcare subterană cu 3 nivele, cu suficiente locuri pentru toţi vizitatorii edificiului.

A doua partea a proiectului constă în renovarea mai multor zone din parc, printre lucrările propuse fiind construirea unui perete de protecţie împotriva alunecărilor de teren din parc, curăţarea izvorului şi amenajarea acestuia, curăţarea şi dotarea zonei de sport, amenajarea unui teren de joacă pentru copii şi dotarea acestuia cu aparate de joc. Dacă proiectul va fi acceptat, aceasta va fi prima investiţie majoră în reabilitarea parcului în ultimii 40 de ani.

Comentariile din sală asupra proiectului au fost împărţite. Pe de o parte, unii reprezentanţi ai societăţii civile sunt împotriva construcţiei unei clădiri supra-etajate în această zonă, argumentând că nu au nevoie nici de reabilitarea parcului şi că asta este responsabilitatea autorităţilor publice locale.

„Ni se propune ca peste drum să se construiască o casă cu multe etaje, centru comercial şi o parcare pentru automobile. Vă puteţi imagina ce înseamnă asta? Acolo sunt copaci pe care noi personal i-am sădit. Toate vor fi distruse. Ce vom face?”, a spus o locuitoare a clădirilor din apropiere. De cealaltă parte, reprezentantul investitorului, Nicoleta Vasilache, a dat asigurări că nici un copac nu va fi tăiat nici în timpul nici după terminarea construcţiei, iar parcarea subterană cu 3 nivele va avea suficiente locuri pentru toţi vizitatorii edificiului, astfel că nici o maşină nu va fi parcată lângă clădire.

O parte din cei prezenţi în sală au susţinut proiectul, în special pentru că include reabilitarea parcului.

Mai mulţi tineri ce locuiesc în sectorul Botanica au spus că şi-ar dori ca în acest loc să existe un clădire frumoasă, care ar contribui la modernizarea oraşului, iar amenajarea zonei de sport şi a terenului de joacă pentru copii în preajma clădirii sunt chiar binevenite pentru toţi vizitatorii parcului.

„Oameni buni, câţi bani s-au investit în acest parc de când el există? Nimic. Şi nici nu vor fi investiţi, pentru că la noi tot se fură. Bravo investitorului. Noi nu trebuie să-l luăm în furci, dar să-i dăm posibilitate să facă, pentru că numai cu banii lor şi cu investiţiile lor, în primul rând, vor fi create locuri de muncă şi în al doilea, va fi reconstruit parcul”, a menţionat un alt locuitor.

În cadrul consultațiilor publice, investitorul a lansat inițiativa de creare a unei platforme comune civice pentru amenajarea parcului. Printre primii care s-au arătat interesaţi de soarta amenajărilor din parc şi au semnat un memorandum cu investitorul este organizaţia neguvernamentală „Oraşul meu”.

„Îmi pare foarte bine că merg de câțiva ani la dezbateri publice. Este foarte important să tratăm dezbaterile publice ca o încercare a investitorilor și cetățenilor să se informeze mai bine unul despre altul și despre viziunilor lor. Noi, cei de la „Orașul Meu”, după cum știți, deja de doi ani luptăm pentru parcul Valea Trandafirilor. Am făcut tot ce ne-a stat în puteri. Timp de un an am apelat la mai mult de 50 de companii, primordial la companiile care se află în parcul Valea Trandafirilor, printre care restaurante, blocuri locative, pentru ca fiecare să-și asume câte o zonă din parc pe care să o renoveze, iar răspunsul lor a fost zero”, a spus Adrian Pleșca, Președintele organizației „Orașul Meu”.