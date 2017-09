(foto) Chiril Gaburici, despre aventura sa de 11 zile. Cine este eroul fostului premier

Fostul premier Chiril Gaburici a anunțat, într-o postare pe facebook, despre cea mai recentă expediție montană. Acesta împreună cu unul dintre fiii săi, Gruia, au ales să-și petreacă vacanța prin drumeții în Muntenegru

"My other HERO! Gruia a fost extraordinar! A rezistat, a urcat munții umăr la umăr cu mine în această călătorie! A fost una grea, cu mulți km parcurși prin munți, cu nopți dormite în saci de dormit sub cerul frumos instelat, cu mîncarea pregatită la focul de tabără și multe alte momente frumoase, dar desigur că a fost și febră, au fost și alergii:). 11 zile de încercări! În fiecare zi am invățat câte ceva de la el! Gruia, sunt mandru de tine!", se conține în textul mesajului.

UNIMEDIA vă invită să urmăriți mai multe imagini.