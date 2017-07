(foto) Cele mai extreme transformări ale starurilor pentru un rol

Cu cât mai mare diferența între cum arată actorul în viața de zi cu zi și cum apare pe marele ecran, cu atât mai multe laude – și bani! – primește acesta. Nu trebuie să ne credeți pe cuvânt, priviți numai imaginile și vă veți convinge singuri, scrie altfel.md făcând referire la okmagazine.ro

Russell Crowe

18kg a luat în greutate actorul pentru a-l juca cât mai convingător pe Jeffrey Wigand în The Insider (1999). La distanță de numi un an, Russell a dat jos tot atât și a mai făcut rost și de niște mușchi cât mai fermi, când l-a jucat pe generalul roman Maximus în Gladiator (2000). Iar, în 2008, s-a îngrășat 28kg, pentru rolul de agent CIA din Body of Lies (2008). Impresionant, nu?

Robert De Niro

Ne amintim cu toții rolul pe care legendarul actor l-a făcut în Taxi Driver (1976), însă puțini știu câtă muncă a presupus pregătirea pentru filmări. De Niro a fost nevoit să ajungă într-o formă de zile mari pentru a intra mai bine în pielea personajului său și a slăbit 16kg. Patru ani mai târziu, superstarul hollywoodian ne-a dat altă lecție de profesionalism. S-a îngrășat 27kg pentru a-l juca pe Jake LaMotta, varianta mai îmbătrânită. Se pare că regizorul Martin Scorsese a oprit filmările timp de patru luni pentru a-i oferi lui De Niro condițiile optime pentru a realiza asemenea performanță.

