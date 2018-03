(foto) Cel mai puternic pick-up Mercedes-Benz X-Class va fi prezentat la Geneva şi are un preţ de start

Dacă iniţial această maşină care a fost construită pe baza modelului Nissan Navara, a fost prezentată cu agregate japoneze, acum noul X 350 d 4MATIC dispune doar de componente originale de la Mercedes.

Noua versiune X 350 d are sub capotă un V6 de 3.0 litri, care produce 258 de CP (3.400 rpm) şi 550 Nm (1.400-3.200 rpm). Motorul funcţionează în tandem cu o cutie de viteze automată 7G-TRONIC PLUS. Vezi ce alte dotări a primit şi află care este preţul de start pentru un exemplar, pe AutoBlog.MD