(foto) Cel mai puternic Mercedes AMG GT este făcut de atelierul de tuning IMSA

Cel mai puternic Mercedes AMG GT a fost făcut de atelierul german de tuning IMSA şi are la bază sportcar-ul Mercedes-AMG GT S facelift.

Coupeul transformat evident într-un supercar a fost numit RXR One Super Gran Turismo, ascunde sub capotă 860 de cai putere şi are o caroserie făcută din panouri originale din fibră de carbon.