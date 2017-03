(foto) Cei 120 de români care au fugit dintr-un restaurant spaniol fără să plătească, au fost găsiți pe Facebook

Românii care au fugit dintr-un restaurant spaniol fără să plătească au mai dat câteva astfel de lovituri, scrie presa spaniolă, care informează că proprietarii altor localuri păgubite i-au găsit pe Facebook.

Românii care participau la o petrecere de botez într-un restaurant din Bembibre, nord-estul Spaniei, și au părăsit localul fără să plătească o notă de aproximativ 2.000 de euro obișnuiau să acționeze astfel, scrie elconfidencial.com, care prezintă imagini cu presupușii făptași.

Chelneri, barmani și proprietari de localuri din regiunea Bierzo au pus cap la cap întâmplările din ultima perioadă și au constatat că ar fi vorba despre un grup de români de etnie romă, care conduc mașini scumpe, dar care nu plătesc pentru petrecerile de familie. Poliția continuă acum cercetările, grație înregistrărilor și fotografiilor pe care românii le-au publicat pe rețele de socializare, scrie News.ro.

Proprietarul restaurantului-hotel El Carmen, unde românii au dat cea mai recentă ”lovitură”, a confirmat că a fost vorba despre cel puțin 120 de peroane și că pierderea depășește 2.000 de euro. Au fugit chiar înainte de a fi servit desertul. În ritmul dansului au mers în afara localului, iar ospătarii au observat uimiți cum toți se urcă în mașini și pleacă în trombă.

Informația a fost preluată de mai multe publicații din toată lumea, printre care și BBC.

Poliția a asigurat că dispune de câteva piste privind locul în care ar trăi românii, deși ei nu s-au ascuns niciodată, mai scrie site-ul spaniol. Unii dintre ei locuiesc în zonă, iar invitații pot fi rude sau prieteni care au venit din alte regiuni ale Spaniei.

La începutul lunii februarie, proprietarul localului El Rincón de Pepín din Ponferrada i-a localizat, pe Facebook, pe unii dintre ei și i-a contactat pentru a le aminti că au plecat fără să plătească 10.000 - 15.000 de euro pentru o petrecere de nuntă la care au participat 200 de persoane.

Șeful de sală al restaurantului este român - „Mă enervează foarte mult că sunt conaționalii”, a declarat el - și a confirmat astfel naționalitatea presupușilor delicvenți.

În regiunea Bierzo există mulți străini străini, între care cetățeni din Republica Capului Verde, Pakistan și România, bine integrați în comunitate.

„Au rezervat pentru 100 de persoane, dar s-au prezentat circa 200. Imediat după desert, au fugit. M-am dus să fac cafele și când m-am întors nu mai era nimeni”, a mai povestit șeful de sală. Despre restul petrecerii, el își amintește că lucrurile au decurs normal. Mirii erau doi tineri în vârstă de 18 ani, cărora invitații le-au dat în jur de 40.000 de euro - cadou de nuntă.

Meniul, stabilit în avans, a cuprins specialități de carne, pește și un tort de trei etaje. Pe lângă acestea, s-a consumat o importantă cantitate de whisky. Un meniu a costat 50 de euro, însă organizatorii petrecerii de nuntă au plătit doar avansul. Ei înșiși propuneau să plătească avansul, pentru a da încredere proprietarilor. „Au profitat de momentul în care niciunul dintre noi nu se afla acolo. Nu știu cum s-a putut întâmpla. Cred că ne-au urmărit mișcările tot timpul”, a mai spus el. Românul a fost translator pentru nuntași, însă în momentul în care aceștia nu doreau să fie înțeleși, vorbeau romanes.

Cei de la El Rincón de Pepín i-au putut găsi pe români pe Facebook, după numele sub care au făcut rezervarea. Deși a fost formulat un denunț, încă nu au primit informații de la poliție.

Odată cu scandalul de la Bembibre, presa locală - ziare precum „Infobierzo” și „Bembimbre Digital” - a descoperit că nu este vorba despre un caz izolat.

Restaurantul hotelului Novo din Ponferrada a fost, probabil, primul care a primit vizita românilor. S-a întâmplat în urmă cu un an. „Un grup de șase - opt persoane, toți români de etnie romă, au venit la hotel pentru a închiria anexa de 400 de metri pătrați. Doar spațiul. Ei aduceau mâncarea și băutura. I-am obligat să plătească avansul și au acceptat”, și-a amintit Juan González, directorul hotelului.

Problemele au apărut în ziua evenimentului. „Stabilisem ca, de la mai mult de 80 de persoane invitate, urmau să plătească în plus 10 euro de fiecare. Au venit peste 100. Au sărbătorit foarte gălăgios, cu muzică, însă i-am văzut cum puneau vesela și tacâmurile în furgonetele lor. Am ieșit în fugă pentru a-i opri. Mi-au spus că le iau pentru a termina mâncarea rămasă. Am reușit să îi fac să îmi înapoieze tacâmurile, însă nu i-am putut face să îmi plătească cei 10 euro în plus de persoană”, a mai spus el.

După această întâmplare, González a catalogat acest grup de oameni - mulți dintre ei ”vând în fiecare zi fulare la semafor sau cerșșesc la ușile supermarketurilor”. Mulțumiți de cum a ieșit petrecerea de la Novo, românii au încercat să îl convingă pe González să le mai închirieze spațiul. ”Voiau un salon aranjat și să le servim mâncarea. Nu aveam deloc încredere și le-am cerut un avans de 3.000 de euro și o garanție de 3.000 de euro. Au plecat și au venit pentru a încerca din nou. Își făceau apariția în mașini de lux, îmi amintesc un BMW X6, uneori, furgonete. Veneau vreo 12 persoane, ca să pună presiune”, a mai declarat directorul.

Ultima dată când au încercat să închirieze la Novo a fost pe 27 februarie, aceeași zi în care a fost dată lovitura de la El Carmen din Bembibre. „Sunt sigur că sunt aceiași. O petrecere normală are loc la final de săptămână, însă ei mereu voiau să închirieze în timpul săptămânii. Când am văzut că au ascrocat El Carmen cu un botez, lunea, mi-am spus: trebuie să fie ei”, a adăugat González. „După cele întâmplate, i-am sunat pe proprietari, pentru că m-a deranjat mult că le-au făcut asta. Să fii păcălit cu câteva mii de euro este o mare problemă pentru un local din zona asta”.