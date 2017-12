(foto) Care au fost cele mai urmărite 15 seriale ale anului 2017

1. Game of Thrones – Nu, serios, chiar credeaţi că topul ăsta poate începe cu altceva? A fost o adevărată dramă pe internet în momentul în care s-a terminat sezonul. Fani Game of Thrones, să știţi că nu veţi avea parte de un sezon nou în 2018. Da, știm că dăm vești proaste la final de an, dar asta e, cineva trebuia să o spună, scrie site-ul omaga.ro.

2. Sherlock – Aparent oamenii sunt încă atrași de povești cu detectivi, iar Sherlock este fix ceea ce trebuie. Dacă te-ai visat vreodată ca fiind o persoană care rezolvă cazuri complicate, în serialul ăsta îţi poţi găsi liniștea.

3. Stranger Things – Sfârșitul de an a aparţinut cu siguranţă serialului Stranger Things. Toată lumea de pe internet a vorbit despre el. Suntem siguri că știţi măcar un prieten care a declarat faptul că nu mai știe ce să facă cu viaţa lui până în sezonul viitor. Nu avem nici noi o soluţie.

4. Vikings – A strigat cineva bărbaţi frumoși, blonzi și cu ochi albaștri? Nu? A, doar trei sferturi din internet. A înţeles. Mulţumim.

5. Mr. Robot – Știţi prietenii ăia care v-au instalat Windows-ul și deja cred că pot sparge serverele Guvernului Statelor Unite sau celor mai mari firme din lume? Ei bine, Mr. Robot chiar a reușit asta.

6. Scandal – Olivia Pope conduce tot. Sigur, nu ea e președinte, dar ce mai contează? Știm bine că Olivia are puterea să influenţeze lucrurile în Casa Albă.

7. Suits – Suits e vărul ăla enervant din copilărie, care îţi spunea un secret, dar doar pe jumătate. Fix așa e și serialul. S-a oprit exact în mijlocul sezonului, continuarea fiind abia anul viitor.

8. House of Cards – Nu știm încă modul în care serialul se va termina, următorul sezon fiind și ultimul, dar cu fără Frank Underwood, serialul ăsta chiar a fost o plăcere.

9. The Young Pope – Dacă nu l-aţi văzut pe Jude Law în rolul de Papă, atunci probabil că aţi pierdut multe lucruri importante în viaţă. Serialul este despre viaţa în Biserica Catolică și modul în care un tânăr Papă, cu viziuni sensibil diferite faţă de cele ale clerului, poate schimba modul de acţiune a bisericii.

10. Mindhunter – Dacă vă plac serialele de acţiune, Mindhunter e ceea ce cauţi. Atât, nu vă spunem mai mult.

11. Vampire Diaries – Ăsta a fost cu siguranţă serialul începutului de an printre puști. Nu ne credeţi, nu? Mbine, întrebaţi pe cineva de școală generală sau liceu cine este Ian Somerhalder. Exact.

12. Lucifer – Serialul revine cu sezon nou în 2018. Abia al treilea. Dacă ești fanul serialelor SF, ăsta e ceea ce trebuie

13. Narcos – A zis cineva serial despre traficul de droguri din columbia? A zis cineva ceva despre cel mai mare traficant din istoria traficului de narcotice? Da? Ah, despre Narcos vorbeaţi, nu?

14. Homeland – Un agent CIA crede că integritatea Statelor Unite ale Americii este pusă la grea încercare, așa că încearcă să își convingă șefii ierarhici de faptul că ea are dreptate și că e nevoie de acţiune.

15. 13 Reasons Why – Vă mai aduceţi aminte de faptul că prietenii voștri nu mai ieșeau din casă de frică să nu primească vreo înregistrare în care voi îi anunţaţi ceva?