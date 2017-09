(foto) Cara Mund, o campioană națională la dans, este noua Miss SUA

Cara Mund, în vârstă de 23 de ani, o campioană națională la dans din Dakota de Nord, a fost încoronată ieri Miss America, devenind prima concurentă din acest stat care câștigă concursul de frumusețe vechi de aproape 100 de ani, relatează Reuters.

Cara Mund, din Bismarck, Dakota de Nord, o absolventă a universității Brown din Rhode Island care a fost admisă și la universitatea de drept Notre Dame, s-a antrenat timp de mai multe veri cu celebra companie de dans "The Rockettes".

La concursul de frumusețe au participat în total 51 de concurente, reprezentând cele 50 de state americane și districtul Columbia.

Cara Mund, care a adoptat fundația Make-a-Wish pentru copiii care suferă de boli care le pun viața în pericol drept platformă pentru competiție, a dansat pe melodia "The Way You Make Me Feel" la proba de talent a concursului.



La sesiunea de întrebări și răspunsuri, tânăra a fost întrebată despre decizia SUA de a se retrage din acordul privind combaterea schimbării climatice de la Paris și a răspuns că, în opinia ei, este "o decizie proastă".

"Indiferent dacă crezi sau nu în schimbare climatică, trebuie să te afli la acea masă", a adăugat ea.

Pe locul al 2-lea s-a clasat Miss Missouri, Jennifer Davis, urmată de concurentele din New Jersey, Kaitlyn Schoeffel, districtul Columbia, Briana Kinsey, și Texas, Margana Wood.

Concursul de frumusețe a fost transmis live la ABC din Atlantic City, New Jersey, unde s-a întors în urmă cu câțiva ani după aproape un deceniu în Las Vegas. ABC a renunțat la transmisia live a evenimentului în 2004 din cauza ratingului scăzut, dar concursul a revenit în acest an pe canalul național după ce mai mulți ani a fost transmis la rețele prin cablu.

Membrii juriului le-au evaluat pe concurente în baza unor criterii precum răspunsurile la întrebări în premieră, un interviu personal și probele de talent, în rochie de seară și costum de baie. Multe concurente au ales să cânte sau să danseze pentru proba de talent.

Câștigătoarea concursului primește un salariu de șase cifre, i se decontează cheltuielile din cursul anului și beneficiază de o bursă de 50.000 de dolari, notează Reuters.