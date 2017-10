(foto) Au fost desemnați cei mai buni pedagogi și educatori din țară. Cine este deținătoarea titlului de „Pedagogul anului 2017”

Circa două mii de cadre didactice din instituțiile de învățământ din țară, invitate să participe la manifestarea dedicată Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ, organizată în ajunul Zilei Internaționale a Profesorului care este marcată tradițional la 5 octombrie.

În cadrul festivității a avut loc ceremonia de înmânare a premiilor concursului republican „Pedagogul anului”, ediția 2017. Astfel, învingătoare în acest an au fost declarate următoarele cadre didactice:

- Categoria „profesorul anului”:

1. Premiul I și titlul „Profesorul anului” – Pârțac Mariana, profesoară de limba și literatura română, Liceului Teoretic „Gh. Asachi” din mun. Chişinău;

2. Premiul II – Cadânțeva Tatiana, profesoară de limba engleză, Liceul Teoretic Cazaclia, r-nul Ceadâr-Lunga;

3. Premiul II - Rabei-Dubeț Daniela, profesoară de limba engleză, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Bălți.

- Categoria „învățătorul anului”:

1. Premiul I și titlul „învățătorul anului” – Munteanu Tatiana, învățătoare, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, mun. Bălți;

2. Premiul II – Postolachi Ioana, învățătoare, Liceul Teoretic „Olimp”, or. Ialoveni;

3. Premiul III – Ceculaeva Alla, învățătoare, Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, mun. Chișinău.

- Categoria „educatorul anului”:

1. Premiul I și titlul „educatorul anului”- Moscaliuc Tatiana, educatoare, Instituția preșcolară nr. 1 „Spiriduș”, mun. Bălți;

2. Bucșan Diana, educatoare, Instituția preșcolară nr. 4 „Licurici”, or. Strășeni;

3. Corbu Olga, educatoare, Instituția preșcolară nr. 17 „Cheița de aur”, or. Soroca.