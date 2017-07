(foto) Au cântat și au încântat! Bach a pășit cu dreptul în Casa de Cultură

Bach a pășit cu dreptul în Casa de Cultură. Turneul de muzică clasică al Moldo Crescendo în RM, „Bach la Casa de Cultură”, a început cu flori, aplauze însuflețite, invitații repetate la bis și cuvinte de mulțumire pline de entuziasm și mândrie. La evenimentele care au început pe 21, 22 și 23 iulie, în Casele de Cultură din laloveni, s. Mereni și Ciadîr Lunga, au venit peste 500 locuitori.

„Sincer vă zic, nu știam la ce să ne așteptăm, am avut emoții până în ultimul moment. N-a fost un proiect pragmatic, când se studiază publicul, îi prestezi ce îți cere și poți estima vreun rezultat. În cazul nostru, a fost un proiect venit din sentimentele, din intuiția și speranța noastră legate de valorile oamenilor de acasă. Și ne bucurăm acum că am riscat, pentru că am avut dreptate - oamenii simt, oamenii vor să consume cultură” – a declarat pianistul Marcel Lazăr, directorul Moldo Crescendo.

Directorul Casei de Cultură din Ialoveni, Anatol Postică, a declarat: „Având în vedere tematica evenimentului, mai ales, pe timp de vară, numărul oamenilor a fost cu mult peste așteptările noastre. A fost foarte frumos”.

În Ciadîr- Lunga, Ilia Coltuclu, a povestit de pe scenă că de zece ani obișnuiește să meargă la concerte de muzică clasică și doar ieri, pentru prima oară, a ascultat-o la el acasă. La fel, Ilia Coltuclu a spus că fost pătruns de frumusețea și simbolismul din poemul ”Luceafărul” de Eminescu și chiar dacă nu înțelegea toate cuvintele, a fost fascinat de jocul actoricesc al Liei Sinchevici.

La evenimente a răsunat muzică de Bach, Beethoven, Șostakovich, Enescu, Dvorák și Mozart. Muzicienii proiectului sunt originari din Republica Moldova, dar au absolvit sau își fac studiile peste hotare – Ionel Manciu – vioară (Marea Britanie), Dan-Iulian Druțac – vioară (Marea Britanie), Ian Psegodschi – violă (Belgia), Radu Croitoru – violoncel (România), Constantin Borodin – violoncel (România), Marcel Lazăr – pian (România). De asemenea, actrița Lia Sinchevici, originară din Rezina, care activează de 8 ani în București (România), a susținut un recital din Luceafărul de M.Eminescu, acompaniată de muzica noastră.

Vă reamintim că, în perioada 21 iulie – 6 august, în 9 Case de Cultură din Republica Moldova vor avea loc evenimente culturale cu muzică clasică, recitaluri de poezie ale actriței Lia Sinchevici și produse foto și video artistice. Proiectul ”Bach la casa de Cultură” face parte din a 3-a ediție a Festivalului Moldo Crescendo și urmează să aibă loc în localitățile din Ialoveni, Mereni, Călărași, Cimișlia, Ceadâr-Lunga, Hâncești, Rezina, Băhrinești și Chișinău.

Următoarele 3 concerte vor avea loc la Cimișlia, Călărași și Hâncești, pe 28, 29 și, respectiv, pe 30 iulie.







Turneul va avea loc datorită campaniei de crowdfunding pe Guvern 24 – a contribuțiilor Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Diasporei Culturale și publicului larg -, a Ministerului Culturii, Institutului Cultural Român și partenerului general ”Gura Căinarului”.



Menționăm că proiectul Moldo Crescendo a fost fondat de tineri muzicieni din Moldova cu studii în Universități de Muzică din Elveția, Belgia, România, Italia, Marea Britanie, Finlanda, Germania și Rusia. În anul 2016, Moldo Crescendo a evoluat pentru prima oară în afara capitalei, la Castelul Mimi din Bulboaca și conacul Ciolak-Malski din Bahmut. Ediția a doua a proiectului, ”Moldo Crescendo Conace”, a fost la fel finanțată prin crowdfunding, în proporție de 30%.

”Erau momente astăzi când, pur și simplu, voiam să mă uit numai la public – la chipurile cufundate în muzică, privirile profunde, atât de frumoase... Iar bucuria și entuziasmul pe care le-au împărtășit la final, m-au copleșit până la lacrimi. Muzică minunată, muzicieni de calitate și un public sensibil, nici că se putea ceva mai frumos” – a declarat, la rândul ei, Cătălina Molodoi, membră a echipei de organizare.