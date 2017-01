(foto) Amintirile – un dor necontenit… de tine însuţi, cel de altădată, de clipe dulci şi oameni scumpi

Jurnalista Aura Revenco a povestit despre experința sa cu pozele și cât de necesar este să le păstrezi printate. „Acum doi ani, un Restart al laptopului din casă s-a lăsat cu multe lacrimi. Pierdusem tot! Toate pozele cu familia noastră. Cel mai dureros a fost că s-au şters toate fotografiile şi filmuleţele video cu Dragoş – de la maternitate şi până în acel moment: primul scâncet, primul zâmbet, prima ţocăială de la sânul meu, primul dinte, primii paşi etc, etc… Bine că aveam un obicei în primul său an de viaţă să adun, în fiecare lună, cele mai semnificative imagini, să merg să le tipăresc în oraş şi să le pun în albumul lui. Puţine, ce-i drept, dar ung sufletul măcar astea atunci când mă apucă dorul, sau când vreau să fac comparaţie între Dragoş (cel de acum 5 ani, bebeluş) şi Horaţiu (cel de acum)…

Această întâmplare nefericită m-a învăţat să pun preţ pe fiecare amintire şi să n-o las să se piardă prin calculator, telefon. Şi tot de atunci ne-am încetăţenit un obicei în familie, ca măcar o dată pe an să ne răsfăţăm cu o sesiune foto profesionistă. Şi ce ne place şi mai mult e că, pe lângă stickul cu poze, fotograful ne oferă în dar o fotocarte cu pozele noastre.

Buuun, dar ce fac cu cele câteva sute de imagini din aparatul nostru şi cu cele peste 3000 de poze din telefon (în care se ascund, de altfel, instantanee zilnice, imagini neretuşate care înfăţişează naturaleţea fiecărei ghiduşii a bebeluşului, a copilului mai mare)? Noroc de faptul că acum o lună am aflat de existenţa unui site extraordinar – http://www.celebook.md – pe care poţi să-ţi creezi propria fotocarte cu pozele care ţi-s mai dragi – mană cerească pentru cei care, la fel ca şi mine, preţuiesc amintirile şi ar vrea să le prelungească viaţa cât mai mult. Acum nu trebuie să adun pozele pe stick, să las copilul în grija bunicii şi să merg în oraş să le tipăresc. Le pot înveşnici, foarte uşor, de acasă, adunându-le într-o fotocarte pe care apoi o primeşti la uşă.

Celebook.md, welcome to my life!

Când am primit în dar această fotocarte cu cele mai dulci momente din primele 6 luni de viaţă ale bobocelului Horaţiu, nu trecea nicio seară în care, împreună cu toată familia, să nu răsfoim de câteva ori albumul… Aşa, în loc de povestea de seară…

Nu vă fie milă să investiţi în amintiri!



