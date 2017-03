(foto) Amanda Seyfried și-a etalat burtica pe covorul roșu. Cât de bine arată în ultimul trimestru de sarcină

Acum câteva luni, Amanda Seyfried și logodnicul ei Thomas Sadoski confirmau speculațiile presei – că vor deveni părinți. Ieri seară, simpaticul cuplu s-a afișat pe covorul roșu de la Arclight Hollywood din Los Angeles. Thomas și Amanda au fost îmbrăcați la patru ace cu ocazia evenimentului de lansare al noului lor film, „The Last Word”.

Se întâmplă ca aceasta peliculă să fie chiar cea care i-a adus împreună, ca și iubiți. Cei doi actori s-au mai întâlnit anterior și pe platourile de filmare ale lungmetrajului „The Way We Get By”.

Și mai important este că Amanda a pășit pe covorul roșu într-o ținută foarte sexy, deși are o burtă proeminentă de gravidă. Actrița a radiat de fericire și se pare că rolul de gravidă și de viitoare mămică o prinde de minune, scrie Okmagazine.

Sadoski a purtat un sacou gri, pantaloni de costum negri și cravată, în timp ce logodnica lui a fost extrem de fermecătoare într-o rochie mini neagră cu imprimeu verde. Cu toate că ținuta a fost impecabilă, cel mai bun accesoriu al său a fost burta de gravidă, evidențiată de materialul rochiei.

Și co-starul Amandei, Shirley MacLaine, s-a fotografiat cu mâna pe burtica Amandei, actrița fiind în ultimul trimestru de sarcină.