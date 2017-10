(foto) Amal Clooney și-a arătat rochia de mireasă pentru revista Hello. A fost una din ultimele rochii create de designerul Oscar de la Renta

George și Amal Clooney au arătat poze de la nunta lor din 2014, exclusiv pentru revista Hello. Atenția a acaparat-o rochia miresei, care a fost una din ultimele creații ale regretatului designer Oscar de la Renta. La nunta în stil italian, apărătoarea drepturilor omului, Amal Clooney a purtat o rochie cu umerii descoperiți, de culoare ivorie. Mireasa a purtat rochia semnată de Oscar de la Renta cu o lună înainte de moartea designerului.

Acum rochia este expusă la expoziția intitulată "The Glamour and Romance of Oscar de la Renta" ("Farmecul și Romantismul lui Oscar de la Renta"), în Muzeul de Arte Frumoase din Houston, Texas, relatează elleuk.com.

"Rochia este împrumutată de la doamna Clooney, am fost de mult timp dornici să avem rochia", a spus André Leon Talley, care a condus expoziția.

La expoziție vor fi prezentate și rochii ca cele ale lui Beyonce și Annette de la Renta (soția designerului).