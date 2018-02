(foto) Accident pe traseul Chișinău-Bălți: Șeful DGSP, Marin Maxian, împreună cu un șef de direcție au intervenit pentru a salva viața victimelor din vehicul

Din fericire, din direcția opusă a automobilului implicat în accident se deplasau într-un alt vehicul șeful Direcției Generale Securitate Publică al Inspectoratului General de Poliție (IGP), colonelul de poliție, Marin Maxian, șefa secție prevenire a DGSP, Daniela Buzat, dar și șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cavcaliuc.

Aceștia au intervenit de urgență pentru a oferi primul ajutor. „Șoferul a pierdut controlul volanului și a derapat de pe carosabil. Am spart parbrizul vehiculului pentru a scoate persoanele din interior. Împreună cu colega mea Daniela Buzat, am resuscitat tânăra, care era inconștientă. Ulterior, am chemat serviciul 903”, a declarat Marin Maxian pentru UNIMEDIA. De asemenea, șeful DGSP a mai spus că a deconectat motorul decuplind venirea energiei electrice, care ar fi putut genera un incendiu.

„Aduc mulțumiri și participanților în trafic care am manifestat atitudine civică și au stopat, oferind ajutor la extragerea persoanelor”, a mai adăugat șeful DGSP.

Oamenii legii cercetează cazul.