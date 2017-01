(foto) A schimbat civilizația pe provincie. Povestea unei americance care trăiește într-un sat din Hâncești: Îmi plac vișinele și să alerg pe dealuri

Și-a lăsat familia, țara sa cu multe posibilități și a venit să facă voluntariat într-o țară post-sovietică. Altă limbă, altă cultură și alt mod de viață, acestea însă nu au speriat-o pe Jessica Randall, o tânără din Statele Unite ale Americii, care este voluntară în cadrul organizației Corpul Păcii, așa că a acceptat provocarea iar acum locuiește într-un sat aflat la câțiva kilometri de orașul Hâncești.

Tânăra în vârstă de 26 de ani a studiat sănătate publică internațională la Universitatea George Mason din statul Virginia, și a făcut cercetare despre modul de dezvoltare și metode de rezolvare a problemelor de sănătate cu care se confruntă oamenii din țariile post-sovietice.

„Eu am ales să vin în Moldova că să aplic în practică tot ce am studiat în sala de curs. Am venit cu scopul să-mi împărtășeșc experiența, să colaborez cu oamenii și să dezvoltăm împreună o comunitatea mai moderna și mai sănătoasă”, spune Jessica.

A aflat că urmează să facă un stagiu în Republica Moldova cu șase luni înainte de a veni, așa că a început să caute pe Internet cât mai multe informații despre viitoarea țară gazdă.

Jessica spune că „din fericire mulți voluntarii ai Corpului Păcii au bloguri în limba engleză unde scriu despre experiențele lor în Moldova. Eu am cautat informații de tot felul: rețete tradiționale, istorie, stilul de viață a oamenilor de aici, muzică, caldirii și personalități importante”.



Jessica alături de tatăl ei. Momentul în care Jessica a absolvit universitatea

În iunie 2015, când a venit în țară, găsit-o a fi frumoasă, iar pe lângă tradiții și obiceiuri, a remarcat că moldovenii țin pasul cu tehnologia informațională și sunt deschiși să învețe cum să utilizeze noile tehnologii.

„Moldova nu este doar o țară care-și aprecia tradițiile, dar și o țara care m-a impresionat prin faptul că se adaptează atât de rapid cu tehnologia moderna. În SUA noi am avut nevoie de 40 de ani ca să învățăm și să ne obișnuim cu calculatoare, telefoane mobile, și iPod-uri, și acum cu notebook-uri, tablete, și smartphone-uri. Moldova, care a avut responsibilități în plus, care a obținut recent independența, comparativ cu SUA la tehnologia modernă în jumatate de timp.

E interesant faptul că, chiar dacă oamenii sunt obișnuiți cu metodele tradiționale, sunt deschiși să învețe, să folosească și să promoveze tehnologia moderna”, a concluzionat voluntara.



Jessica împreună că voluntarii de la Bibliotecă, plasează plăcuțe stradale

A învățat să vorbeasă și să scrie în română, iar acum doar accentul american o trădează. „Ascult radioul și citesc în română”, astfel explică Jessica progresele sale în vorbirea fluentă și coerentă a limbii române.

Norocul a dus-o în satul Logănești din raionul Hâncești, trăiește la o familie din localitate și activează în cadrul Bibliotecii Publice din sat. Nu există om în sat care să n-o cunoască sau să nu fi auzit de Jessica.

„Eu am venit cu scopul de a colabora cu oameni și să dezvoltăm împreuna comunitatea așa cum își doresc ei. Prin colaborarea cu biblioteca noastra publica și Novateca, eu cred că am ajuns să-mi realizez scopul. Rolul meu recent este ca, împreuna cu bibliotecarii mei dragi, să conduc instruirile pentru alți bibliotecarii din rețea cu tema „Securizarea calculatoarelor”, adica cum putem să curațam calculatoarele noaste de viruși și cum să le protejăm pe viitor. Eu am experiența personala cu programele de securizare și vreau să-i ajut pe alții să menține calculatoarele lor că să îmbunătățesc durabilitatea și beneficiile proiectului Novateca”, ne mai spune Jessica Randall.



Jessica livrează un training despre protecția computatorului

Dar asta nu e tot. Tânăra din America se implică activ în viața comunității din Logănești. Copii din localitate au îndrăgit-o pe voluntară și împreună cu ea organizează diverse activități, serate și ieșiri.

Biblioteca se află în aceeași clădirea cu școala, deci majoritatea vizitatorilor noștri sunt elevii care vin aici după ore. Sunt atât de încantați să vină la Bibliotecă, așa că o dată am făcut și o glumă (cu drag!) că „se pare că o turmă de cai urcă pe scări”. Elevii vin des nu numai pentru a sta la calculatoare dar și să citescă, să deseneze, să facă temele, să se joăca cu Lego-uri și alte jocuri de masă, și să participe în activitățile diverse pe care le organizăm de săbătorii”, spune încântată Jessica.



Ziua sportului organizată în satul Logănești

Moldova a cucerit-o prin roadele sale bogate, dealurile au devenit locul preferat pentru alergări, iar vișinele, care vara sunt la îndemâna oricui, sunt fructele preferate ale internaționalei noastre, pe care, dacă ar putea, le-ar duce în SUA ca prietenii ei să se delecteze cu aceste mici bucurii.

„Îmi plac fructele și legume, și doresc mult să le aduc familiei mele și prieteniilor vișine (în special dulceață de vișine), mere, poame, peră și semințele ca să le avem mereu. Vă spun sincer, n-am gustat morcovi, cartofi și piersici până n-am venit Republica Moldova.

Îmi place să alerg pe dealuri din jurul satului și să particip în activitățiile organizate de la sporter.md. Am alergat în Maratonul de Crăciun 2015 și am participat la concursul alergare de 10km la Maratonul de Chișinău 2016 și voi alerga la Wine Run 2017. Îmi place să mă implic în activitățile pe care le organizăm de sărbătorii în sat, și să vizitez monumente, muzee, mănăstiri, fabrici de vin și alte locații frumoase și importante în Moldova”, ne mai povestește Jessica.



Jessica împreună cu bibliotecarele și primarul satului Logănești



Așa cum zeama moldovească nu-i lasă indiferenți pe străini, nici Jessica nu a putut trece cu vederea peste ea după ce a gustat din mâncarea tradițională a țării noastre. Ne-a dezvălui și nouă care este mâncarea sa preferată: „Îmi place zeama, dar când vin sarbatorile, îmi plac cele mai mult sarmalele și ciupecile umplute”.

Pe pagina sa de Facebook, Jessica a creat un album de fotografii întitulat „Lăgănești, sat de povești” în care publică locuri și momente surprinse în localitate.

Stagiul ei în Republica Moldova va lua afârșit în luna iulie a anului curent, însă își propune ca până atunci să creeze cât mai multe amintiri de care să-și aducă minte toată viața.



La evenimentul „Hai la Horă-n Logănești”, organizat de tinerii din localitate