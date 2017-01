(foto) 40 de candidați s-au înscris la selecția națională Eurovision 2017. Cine sunt aceștia și ce piese vor interpreta

Începe confruntarea pentru etapa naţională Eurovision 2017. Ieri a fost ultima zi de depunere a dosarelor de participare la competiţie. 40 de dosare au fost înscrise în concurs, printre cei care au reuşit să se înscrie în marea bătălie muzicală se regăsesc artişti cu experienţă, dar şi tineri care se lansează pentru prima dată pe scena mare.

Audiţiile live vor avea loc în data de 21 ianuarie, în studioul numărul doi al postului public de televiziune, Moldova 1.



Dintre toți concurenții vor fi selectați 14 interpreți, care vor participa în semifinală. Din semifinală vor accede în finală opt concurenţi: patru vor avansa în finală în urma punctajului acumulat din votul juriului și alți patru vor fi selectați de public prin intermediul televoting-ului.



Finala Naţională Eurovision 2017 va fi organizată la 25 februarie 2017



Iată cine sunt candidații:



Che-MD – „Făurit în Moldova”

Serj Coston and Sergey Beloff – „I’ve been searching”

Formaţia Ion Krasnopolski – „Invitaţie la nunta moldovenească”

Boris Covali – „Călător”

Valentina Nejel şi Sergiu Pungă – „Ne-a fost iubirea un joc”

Tudor Bumbac – „Într-o zi de iarnă”

SunStroke Project – „Hey Mamma”

Sasha Letty – „I belive”

THE ONE – „Dance”

Roşu Olea – „Mama”

Max Fall – „If I Could”

Russu Emilia – „If only you”

Denny Feyton – „Met by chance”

Cerkoo & Rodica Olişevschi – „It’s not fair”

Sasha Bognibov – „Stop the Liars”

Sandy C – „A Beautiful World”

Second Chance – „Two Cats”

Vozniuc feat. Vio Grecu – „Don’t lie”

Dana Rogovski – „Gave You Everything”

RadioLIFE – „Forget all”

Seth Cohen – „Пусть это будет секретом”

Diana Brescan – „Breath”

Shakya – „Beautiful Life”

Red Lips – „Kill for me”

Marks & Stefanet – „Join us in the rain”

Ethno Republic & Surorile Osoianu – „Discover Moldova”

Big Flash Sound – „Logic”

Valeria Paşa – „Freedom”

Ştefan Ursaki – „Lacrimi de chitară”

Doga Liuba – „On thought away”

Doga Liuba – „Safe”

Dăo – „Dream”

Nadia Moşneaga – „Never give up on us”

Chirtoacă Aurel – „Dor de mamă”

Cobîlea Constantin – „Mama”

Barbas Diana – „The moment”

Samir Loghin – „Glow”

Maxim Zavidia – „Not Over You”

TOZI – „Uzac, uzac”