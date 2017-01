(foto) 14 candidați selectați de juriu vor lupta în Finala Naţională Eurovision 2017. Cine sunt aceștia

În finala națională Eurovision 2017 vor participa 14 candidați. Aceștia au fost aleși de către juriu la audiţiile live ale pieselor înscrise în selecţia naţională a concursului Eurovision 2017.

În acest an va fi organizată, potrivit regulamentului concursului, o singură semifinală. Din semifinală vor accede în finală opt concurenţi: patru vor avansa în finală în urma punctajului acumulat din votul juriului și alți patru vor fi selectați de public prin intermediul televoting-ului.

Din cele 39 de melodii au fost alese 14, potrivit TRM.

Învingători la această etapă s-au arătat a fi:



Chirtoacă Aurel – „Dor de mamă”

Boris Covali- „Călător”

THE ONE- „DANCE”



SunStroke Project- „Hey mamma”

Russu Emilia- „If Only You”



Big Flash Sound- „Logic”



Sandy C- „A beautiful world”



Vozniuc feat. Vio Grecu- „Don't lie”

Diana Brescan- „Breath”

Marks & Stefanet- „Join us in the rain”

Ethno Republic și Surorile Osoianu- „Discover Moldova”

Valeria Pașa- „Freedom”

Cobîlean Contantin- „Mama”



Irina Kit cu piesa „Baby, don't cry”.

Astfel, aceștia vor participa în finala națională Eurovision 2017, care va fi organizată la 25 februarie 2017 și va fi difuzată în direct pe posturile TV Moldova 1, Radio Moldova Actualități, Radio Moldova Tineret, Radio Moldova Muzical și TRM.MD.