Șeful SIS povestește amănunțit despre accidentul în care a fost implicat: Lovitura, practic, m-a întors la 180 de grade

Mihai Balan, directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) a declarat pentru ZdG că instituția nu a tăinuit accidentul rutier în care acesta a fost implicat. Șeful SIS precizează că el se afla la volanul BMW-ului, pe drumul cu prioritate, și că mergea cu viteză regulamentară, iar după accident nu a plecat de la locul faptei, ci a ajuns la spitalul SIS, pentru investigații, acolo unde încă este internat.

„Mă deplasam pe str. Sciusev, pe la 07.45. Sciusev este stradă cu prioritate față de Vlaicu Pârcălab. Aveam 50-60 de km la oră, nu mai mult. Eu sunt foarte atent în zona asta. Am văzut că vine o mașină din vale, dar niciodată nu mi-am închipuit că mașina respectivă nu va frâna și nu va acorda prioritate. Dacă aveam viteză mare, aveam să trec, dar așa…, având viteză nu mare, ea m-a atins. M-am trezit cu o lovitură în partea dreaptă a șoferului, care m-a întors, practic. Am simțit că lovitura parcă mă scoate de pe stradă. A fost destul de puternică pentru că dna venea cu viteză mare. Cum le spuneam și polițiștilor, dacă ea venea cu viteză mai mică, mă lovea și atât”, explică șeful SIS.

Potrivit lui, cea care conducea cealaltă mașină era chiar un medic al Spitalului SIS.

„Lovitura, practic, m-a întors la 180 de grade. Slavă Domnului că nu am fost dus în copaci și chiar într-un stâlp, care era acolo. Evident că e șoc. Am stat câteva minute în mașină, apoi am ieșit și mă îndreptam spre cealaltă mașină să mă lămuresc care e situația. Atunci s-a apropiat de mine o doamnă, care s-a dovedit a fi medic la Spitalul SIS, care se află la vreo 15 metri de locul accidentului. Doamna m-a văzut în ce stare sunt și mi-a zis, „dle director, arătați foarte rău, mergem la policlinică la control”. În timpul ăsta, câțiva medici care au venit în această direcție au mers, după ce le-am zis, să vadă starea în care este persoana care m-a lovit. Medicii s-au dus acolo și le-au acordat ajutor, dar pe mine m-au luat și am venit aici la investigații”, mai spune Mihai Balan.

Șeful SIS afirmă că și-a chemat imediat șoferul la fața locului pentru a fi prezent la documentarea cazului.

„Tot atunci, imediat după accident, l-am sunat pe șoferul meu și i-am zis să vină urgent acolo, ca să fie prezent la documentarea accidentului. Peste cinci minute el a fost la mașină, timp în care eu eram la spital. Șoferul a fost permanent acolo. A venit poliția, a documentat totul. S-au făcut investigații. Da, eu eram la volan. Poliția a constatat deja că nu eu sunt vinovat. Eu am mers regulamentar, pe drumul cu prioritate. Dna era din Edineț și probabil pentru prima dată cu mașina în Chișinău”, susține Mihai Balan.

Acesta precizează că încă se află internat în spital. „Oricui i se poate întâmpla. Slavă Domnului că nimeni nu a avut de suferit. Totul a fost corect. Eu voi încerca, așa cum am făcut până acum, să fiu corect în această funcție”, menționează șeful SIS.

Luni seara, ZdG a scris că BMW-ul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) în care s-ar fi aflat și șeful SIS, Mihai Balan, a fost implicat într-un accident rutier, care s-a produs luni dimineață la interecția străzilor Vlaicu Pârcălab și A. Sciusev din capitală.

Instituția însă nu a informat opinia publică despre accident, iar șoferița care conducea cealaltă mașină susține că accidentul a fost unul „ciudat” din mai multe puncte de vedere și că cei doi bărbați din BMW au părăsit locul accidentului, pe furiș, fără a se prezenta.

Șoferița automobilului de model Opel Corsa are însă o altă variantă asupra producerii accidentului.

„BMW-ul mergea pe str. Sciusev, cu viteză foarte mare. Eu mă ridicam la deal, pe str. Pârcălab, nu aveam viteză mare. M-am uitat în stânga. Am văzut mașina de departe, dar știu că prin oraș se merge cu 50-60 de km pe oră, credeam că am să trec intersecția. Dar, cum el avea viteză mare, eu cum am frânat, dar el având viteză mare, l-am lovit dintr-o parte”, povestește șoferița, pentru ZdG.