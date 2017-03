Ședință interminabilă la CMC. PPEM acuză PSRM de tergiversare

Ședința de astăzi a Consiliului Municipal Chișinău, care a fost de fapt, continuarea ședinței extraordinare din dta de 28 februarie, va fi continua joia viitoare, pe 9 martie. Asta după ce fracțiunea Partidului Socialiștilor au blocat tribuna.

Socialiștii s-au mai arătat deranjați de faptul că nu a fost prezentat bugetul capitalei în a doua lectură.

„Ședința de astăzi are sute de subiecte incluse pe ordinea de zi. Ei încearcă să dea vina pe socialiști, că socialiștii tergiversează. Am propus să revenim cu bugetul în lectura a doua și ei nu au dorit pentru că documentul nici nu există. Ei au cerut audieri publice. Astăzi am blocat această tribună și o vom bloca de câte ori va fi nevoie. CMC trebuie fugărit, dizolvat și anunțate alegeri anticipate pentru consiliu”, a spus președintele fracțiunii PRSM în CMC, Ion Ceban.

Consilierul PPEM, Ruslan Codreanu a scris pe pagina sa de Facebook că fracțiunea pe care o reprezintă, condamnă comportamentul consilierilor PSRM.

„Fracțiunea noastră constată că activitatea CMC este blocată de interesele obscure a diferitor grupări și nicidecum nu prevalează interesul fiecărui cetățean pe agenda personală a acestora. Totodată, PPEM condamnă comportamentul agresiv și mincinos al consilierilor PSRM, care încă nu s-au debarasat de practicile electorale și continuă să ajute Primarul General la distrugerea orașului”, a scris Ruslan Codreanu, pe pagina sa de Facebook.

Menționăm că 1100 de proiecte de decizie urmează să fie aprobate de către CMC, dintre care 772 sunt noi, restul au ani de zile și până în ziua de astăzi nu au fost examinate.