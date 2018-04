(doc) Ziarul de Gardă. Averea declarată a șefei BRD: un automobil Toyota de 10.000 de lei și un apartament procurat în 2018

Contactată de ZdG, Olga Coptu a explicat că a adus mașina din Germania și a înregistrat-o în R. Moldova. „Eu am adus-o din Germania, ea era un pic avariată, un pic bine. Am înregistrat-o în R. Moldova. Anterior, vândusem altă mașină și am cumpărat-o pe asta”, a spus Coptu.

Totodată, Olga Coptu indică în declarația de avere și interese personale un apartament de 49 m.p. obținut în 2018, a cărui sumă de cumpărare nu este însă precizată. „Va fi în declarația de venit din 2018, pentru că l-am cumpărat în 2018″, argumentează șefa BRD, mai scrie Ziarul de Gardă.

Olga Coptu a fost numită şefă a BRD în 2016. Pe pagina Cancelariei de stat se menționează că este exponentă a diasporei R. Moldova din Italia, revenită acasă în anul 2014. A absolvit Facultatea de Istorie din cadrul Universității de Stat din Moldova, ulterior, absolvind și Facultatea de Științe Politice și Relații Internaționale a Universității „La Sapienza di Roma” din Italia. Anterior, Coptu a activat în cadrul Biroului Relații Interetnice și Ministerului Culturii.