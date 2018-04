(doc) Ziarul de Gardă: Punct în dosarul „ruta morții”. Mecanicul și medicul – condamnați, administratorul firmei – achitat

Joi, la 9 august 2012, într-un autobuz cu o capacitate de 17 locuri au urcat 50 de oameni. Toţi se grăbeau la Ungheni. Călătoria lor, însă, a durat doar 15 minute. Vehiculul, în plină viteză, a ajuns într-un şanţ şi s-a izbit violent cu partea din faţă de un mal. Unii pasageri au fost aruncaţi prin parbriz, alţii au rămas blocaţi între fiare. Tragedia a luat viaţa a 13 persoane, alte 37 au fost rănite. În accident au decedat primarul de Morenii Noi şi soţia acestuia. Şi şoferul, care ulterior s-a dovedit că a urcat beat la volan şi a condus cu viteză excesivă, a murit.

Sub acuzaţie au fost puse trei persoane. Recunoscuţi vinovaţi pentru producerea tragediei şi condamnaţi la închisoare au fost mecanicul-şef, Vasile Enachi, şi medicul Ion Rusu, ambii angajaţi la „Feodora” SRL, cea care deţinea ruta Morenii Noi-Ungheni, pe când administratorul SRL-ului, Valentin Percic, a fost achitat şi continuă să-şi dezvolte afacerea. Dosarul s-a aflat pe rolul instanţelor de judecată mai bine de cinci ani, iar medicul şi mecanicul şi-au ispăşit până în prezent pedeapsa care le-a fost aplicată. După ce, la început de august 2017, Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) şi-a spus verdictul, la etapa recursurilor ordinare, au fost reluate şedinţele de judecată în litigiul privind achitarea prejudiciilor materiale pentru părţile vătămate şi succesorii persoanelor decedate.

Pub

Mecanicul Vasile Enachi a primit o pedeapsă cu 2,6 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, dar a stat închis după gratii, în Bălţi, timp de 2 ani, deoarece magistratul Moraru de la Judecătoria Ungheni a dispus plasarea acestuia în arest până la pronunţarea sentinţei executorii. Mecanicul a fost plasat în detenţie, chiar dacă în dimineaţa accidentului, înainte ca autobuzul să fi fost admis la rută, a indicat şoferului despre o problemă tehnică existentă şi a întocmit un act prin care a indicat şoferului să mergă la staţia tehnică.

Şoferul, care s-a dovedit ulterior că era în stare de ebrietate, s-a deplasat însă la Morenii Noi, pentru o cursă ilegală. La doi ani d eînchisoare a fost condamnat şi medicul firmei SRL „Feodora”. Acesta ar fi semnat cu o zi mai devreme actul care-i permitea şoferului să urce la volan în dimineaţa accidentului, noteaza Ziarul de Gardă.

Valentin Percic, adminsitratorul „Feodora” SRL, care ar fi într-o relaţie de cumetrism cu judecătorul Mihail Moraru de la Judecătoria Ungheni, a fost achitat de către acesta. Sentinţa a fost ulterior menţinută de instanţele ierarhic superioare.

Recursuri în anulare faţă de sentinţă au declarat mecanicul angajat la firma care administra ruta Morenii Noi-Ungheni şi procurorul, care a invocat că prin achitarea administratorului SRL „Feodora”, Valentin Percic, sunt încălcate drepturile părţilor vătămate şi ale succesorilor părţilor vătămate.

Ambele solicitări au fost însă respinse de magistraţii CSJ Petru Ursache Petru, Vladimir Timofti, Nadejda Toma, Constantin Alerguş şi Anatolie Ţurcan.

„Astfel, Colegiul penal atestă că din texturile recursurilor în anulare declarate se evidenţiază faptul că prin motivele invocate de către recurenţi, descrise şi la pct. 7.1, 7.2. a prezentei decizii, aceştia dau o apreciere proprie a soluţiei instanţei de recurs ordinar şi critică decizia acesteia, invocând, procurorul – o eventuală încălcare a drepturilor părţilor vătămate şi succesorilor părţior vătămate prin prisma art. 2 CEDO, art. 4 alin. (2) Protocolul nr. 7 adiţional la CEDO în partea achitării lui Percic Valentin de sub învinuirea imputată, iar condamnatul Enachi Vasile – încălcarea art. 6 §1, §3 lit. d) CEDO, şi anume încălcarea dreptului la un proces echitabil, prin motivarea insuficientă a hotărârilor şi nepronunţarea asupra motivelor invocate în recursul ordinar, precum şi încălcarea dreptului de a audia martorii.

În acest context, Colegiul penal constată că criticile recurenţilor sunt neîntemeiate şi nu pot fi acceptate, or după cum rezultă din materialele cauzei şi conţinutul hotărârilor atacate, nu se identifică careva încălcări sau erori de drept ce ar constitui un viciu fundamental prin care ar fi fost încălcate drepturile părţilor implicate în proces şi ar fi afectat legalitatea hotărârilor judecătoreşti irevocabile adoptate pe caz, or atât instanţa de apel, cât şi instanţa de recurs ordinar în deciziile lor, corect au motivat şi s-au expus asupra chestiunilor esenţiale supuse atenţiei lor, atât cele invocate de partea acuzării în partea achitării lui Percic Valentin de sub învinuirea de comitere a infracţiunii prevăzute de art. 265 Cod penal, cât şi cele specificate de partea apărării în partea condamnării lui Enachi Vasile în baza art. 265 Cod penal, iar instanţa de recurs în anulare analizând criticile recurenţilor, nu 34 identifică prin prisma acestora, prezenţa unui viciu fundamental în speţa deferită judecăţii”, motivează judecătorii, notează Ziarul de Gardă.

UNIMEDIA amintește că într-un interviu acordat mai devreme, medicul Ion Rusu a declarat că nu este vinovat și nu are nici o vină. „Am fost chemat de zeci de ori la procuror, la judecată. În permanență mi se spunea că nu-s vinovat… Cum mi s-a deschis dosar penal?”