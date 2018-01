(doc) Socialiștii, prinși din nou cu minciuna. Niciunul din cei șase deputații PSRM nu a depus cerere de retragere a cetățeniei române

„Urmare a solicitării dumneavoastră, (n.r. API) înregistrată la ANC prin care solicitați un răspuns referitor la depunerea dosarelor de renunțare la cetățenia română de către numiții: Alla Dolință, Corneliu Furculiță, Adrian Lebedischi, Ghenadi Mitriuc, Radu Mudreac și Anatolie Labuneț, vă comunicăm că, urmare a verificării în evidențele ANC, s-a constatat că sus numiții nu figurează cu astfel de cereri” ,se spune în răspunsul oferit de ANC, instituție din subordinea Ministerului Justiției din România.

UNIMEDIA amintește că în campania electorală pentru parlamentarele din noiembrie 2014, dar și după alegeri, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, actualul șef al statului, a declarat de mai multe ori că deputații socialiști care dețin și cetățenia României vor renunța la aceasta.

Până în prezent însă, șase deputați socialiști continuă să se bucure de calitatea de cetățean european, dar având o poziție anti-europeană. Aleșii poporului care dețin dublă cetățenie sunt: Alla Dolință, Corneliu Furculița, Anatolie Labuneț, Radu Mudreac, Ghenadi Mitriuc și Adrian Lebedinschi.

UNNIMEDIA precizează că deputații cu cetățenie română din PSRM se declară cu toată inima moldoveni, iar cetățenia statului vecin au luat-o pentru a beneficia de pe urma acesteia.

Pe 1 decembrie, socialistul Radu Mudreac a refuzat să spună de ce a înaintat dosarul pentru cetățenia română. „V-am spus că nu comentez mesajele în limba română, eu sunt moldovean. Eu am depus cerere ca și alți colegi de ai mei, din chestie personală”.

Deputatul Andrian Lebedinschi s-a arătat mai deschis și a spus că chiar dacă în acte român, el este în inimă moldovean. „Sigur că nu sărbătoresc, eu sărbătoresc sărbătorile din Republica Moldova. Eu am cetățenie română, dar nu sunt român. Cetățenia română am primit-o în anul 2002. Noi am depus actele, dar nici un răspuns, până când beneficiem de cetățenie”.