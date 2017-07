(doc) Răspunsul Președinției cu privire la implicarea lui Igor Dodon în privatizarea Hotelului „Codru”

Centrul pentru Politici și Reforme a solicitat, acum o lună, informaţii de la Preşedinţie despre implicarea președintelui Igor Dodon în calitate de ministru al Economiei, în procesul privatizării Hotelului ”Codru”, ce a avut loc în anul 2008. Răspunsul a venit la data de 10 iulie, cu o întâriziere de 11 zile. Cel puțin așa susțin cei de la Centrul pentru Politici și Reforme.

În răspunsul oficial scrie că respectiva solicitare trebuie transmisă către Ministerul Economiei și nu Președinției.

Astfel, reprezentanții Centrului pentru Politici și Reforme au venit cu următoarele comentarii:

1. Este adevărat, înregistrarea solicitărilor de informație se va face conform legislației privind petiționarea. Însă, doar înregistrarea. În practică, prevederea dată poate însemna, că instituțiile vor utiliza același registru. Legislația privind petiționarea nu se aplică într-un alt fel solicitărilor de informație, cum ar fi termenul.

2. Legea 190 se aplică petițiilor. Noi am făcut o simplă solicitare de informație (vezi articolul 12, aplicabil cazului nostru: http://bit.ly/2u1x8Mk)

3. Autorul răspunsului continuă să ne îndrepte pe o pistă falsă, aplicând o lege (a petiționării) irelevantă cazului nostru (caz, în care trebuie aplicată legea privind accesul la informație). Or, CPR Moldova nu s-a adresat Președinției cu o petiție. (mai vezi o dată punctul 1)

4. În adresarea noastră, am adus argumente că informația dată (i.e. scrisoarea) a fost secretizată contrar prevederilor din aceeași lege cu privire la secretul de stat.

5. Ne așteptam la un asemenea răspuns evaziv din partea Președinției, cu o recomandare să ne adresăm altei instituții. Deja am făcut demersurile similare către Guvern și Ministerul Economiei în data de 8 iulie.

CONCLUZII:

- Președiniția a răspuns cu o întârziere de 11 zile. Termenul legal de 15 zile lucrătoare este unul maxim. Dacă informația este disponibilă mai devreme, ea trebuie oferită mai devreme.

- În răspuns, se face referire la prevederi irelevante. Se citează legislația cu privire la petiționare în locul legislației cu privire la accesul la informație.

- Se ignoră o parte a solicitării noastre din 14 iunie.

- Efectiv, ni se refuză accesul la informație cu caracter și de interes public, informație ce a fost secretizată contrar legii.

Centrul pentru Politici și Reforme este o platformă independentă, care are drept scop îmbunătățirea politicilor publice în Republica Moldova și promovarea reformelor structurale conforme principiilor europene, în beneficiul societății.