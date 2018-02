(doc) Peste 50 de primării au semnat declarații pro-statalitate și anti-unire. Dodon: Unionismul este expresia umilinței naționale și a trădării de țară

"Cei care au vrut să testeze cît de patrioți și stataliști pot fi moldovenii, acum pot vedea rezultatele.

În mai putin de 24 de ore, majoritatea consilierilor din peste 50 de primării au semnat declarații pro-statalitate și anti-unire. În fiecare zi, numărul acestora va tot crește și crește, sute de localitati vor semna declaratii in sustinerea statlitatii Republicii Moldova.

Moldova are demnitate, Moldova are viitor!