(doc) Parlamentul a adoptat în prima lectură majorarea salariului avocatului poporului: Cât va primi acesta

Parlamentul a adoptat astăzi în prima lectură majorarea salariului avocatului poporului, adjunctului său și avocatului poporului pentru drepturile copilului.

Avocatul poporului va primi 11800 de lei, adjunctul său va beneficia de un salariu de 11340, iar avocatul avocatului poporului pentru drepturile copilului ca primi 11800 de lei.

„Unele ţări fac referire la sistemul judiciar atunci când purced la stabilirea rangului şi remunerării Ombudsmaului: Malta, Norvegia, Suedia. În alte ţări, statutul Ombudsmanului şi gradul lui de salarizare sunt stabilite cu referire la anumite instituții sau funcții: în Croaţia Ombudsmanul are un rang şi reiMunerare egală cu cea a Preşedintelui Parlamentului; în Republica Cehă Ombudsmanul are dreptul la un salariu echivalent cu cel al preşedintelui Oficiului de Control Suprem; în Estonia Ombudsmanul este echivalat cu Preşedintele Parlamentului, Prim-ministrul şi Preşedintele Oficiului Auditului de Stat şi este remunerat la nivelul salariului mediu înmulţit cu un coeficient de 5.5. Potrivit Compilaţiei asupra instituţiei Ombudsmanului (CDL(2011)079), care oferă o imagine per ansamblu a Comisiei de Ia Veneţia cu privire la acest subiect, „indiferent de statutul Ombudsmanului -fie este asimilat cu magistrați, fie cu funcționarii de nivel superior - acestuia trebuie să i se acorde întotdeauna un statut suficient de înalt, care este, de asemenea, reflectat şi prin nivelul de salarizare. Rangul înalt este unul din factorii esenţiali care garantează independenţa Ombudsmanului faţă de interferenţele politice, iar problema stabilirii remunerării Ombudsmanului este nu numai un subiect de respectpublic dar, de asemenea, de independenţă a instituţiei", se arată în proiectul de lege.