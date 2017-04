(doc) Noii vicepreședinți ai Partidului Democrat din Moldova. Cine sunt aceștia și ce averi au

Partidul Democrat din Moldova și-a desemnat ieri noii vicepreședinți. Astfel în funcțiile de conducere ale partidului au fost instituite 13 persoane. Partu dintre actualii vicepreședinți sunt din vechea echipă de conducere: aceștia sunt Andrian Candu, Valentina Buliga, Valentina Stratan și Sergiu Sîrbu. Alți doi vicepreședinți aleși ieri sunt proaspeți veniți în PDM, este vorba de ex-comuniștii Violeta Ivanov și Vladimir Vitiuc. De asemenea, în aceleași funcții au fost învestiți Marian Lupu, fostul președinte PDM, Serghei Iaralov, Vladimir Cebotari, Alexandru Botnari, Cristina Bălan, Eleonora Graur și Alexandru Cauia.

Propusă și învestită în funcția de vicepreședintă PDM, Violeta Ivanov a fost aleasă deputată în Parlament în 2009, pe listele PCRM, partid pe care-l reprezintă din 2007, pe când a fost viceministră, iar ulterior, ministră a Ecologiei şi Resurselor Naturale în perioada guvernării comuniste. La sfârşit de 2015, împreună cu alţi 13 colegi de partid, a părăsit fracţiunea PCRM, formând, împreună cu deputaţii PD, Platforma Social-Democrată „Pentru Moldova”. Acum o lună, la data de 10 martie, cei 14 ex-comuniști au declarat că se alătură fracțiunii parlamentare PDM.

Anterior în presă s-a scris despre casa de milioane construită de deputată, precum și despre fiica cea mică a sa, care s-a afișat pe rețelele de socializare cu accesorii de lux.

Deputata a reacţionat şi ea la aceste apariţii în presă, susţinând, însă, că a fost iniţiată o campanie de denigrare a sa.

„Orice adolescent, la vârsta respectivă… este o tendinţă… Trăim într-o aşa o societate că…, mă rog, doreşte să placă, când postează careva fotografii pe care le vede pe internet. M-am uitat şi eu. Poza postată cu maşina, frumoasă, i-a plăcut copilului şi a postat-o. Asta nu înseamnă că are aceste lucruri. În realitate, tot ceea de ce dispun este foarte clar expus în declaraţia de avere şi nu am maşină de lux, nici curte şi nici casă nu am. Trăiesc la bloc, la apartament”, menţiona Violeta Ivanov.

Potrivit declarației de avere pentru anul 2015, Ivanov a ridicat un salariu de 162.219 de lei, iar soțul acesteia de circa patru ori mai mic - 42 de mii de lei pe an, adică 3.500 de lei lunar. Familia a obținut în același an 10.000 de lei, din vânzarea unei motociclete, precum și alți 12.305 lei - indemnizații de la Parlament.

Deputata mai dine un teren pentru construcții, două case de locuit și un apartament. Tot aceasta a mai declarat un automobil și o motocicletă, ambele marca BMW.

Alt fost comunist nou intrat în PDM este Vladimir Vitiuc. În Parlamentul Republicii Moldova acesta deține funcția vicepreședinte. Potrivit declarației de avere, Vitiuc a ridicat în anul 2015 un salariu de 166.388 de lei, iar soția acestuia - 29.786 de lei.

Acesta nu declară nicio locuință și nici terenuri, dar indică două automobile de model Mercedes.

Tot în declarația de avere, alesul declară că deține 99% din firma SRL „Aurant”și soția sa un procest, dar şi că deţine 10% din firma ÎM „Solar Engineering”.

Numele de Serghei Iaralov a fost cunoscut presei după ce anterior fostul şef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, dar și fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac au declarat că milionarul Serghei Iaralov ar fi „coordonatorul jafului miliardului din sistemul bancar sau cel care a venit cu ideea schemei”.

De menționat este că Serghei Iaralov nu se afișează în public, iar cel mai des a fost văzut alături de Vladimir Plahotniuc în perioada în care acesta era deputat în Parlament.

Numele lui Seghei Iaralov a fost pronunțat și de fostul Premier, Vladimir Filat, în luare sa de cuvânt de la tribuna Parlamentului, de pe 15 octombrie 2015 când a fost reținut, dar și de fostul Premier, Ion Sturza.

Despre Serghei Iaralov se cunoaște că este unul dintre milionarii ţării. Jurnal TV a scris că el deţine acţiuni în valoare de 3,4 milioane de dolari la compania "Propos" şi mai este manager pentru dezvoltare la firma "Boston Soft Design" din Statele Unite.

Totodată, la sfârșitul anului 2015, când PL, PLDM şi PD purtau discuții pentru formarea coaliţiei de guvernare, Serghei Iaralov a fost delegat de PDM drept reprezentant al formațiunii, alături de parlamentarii Sergiu Sîrbu şi Dumitru Diacov. Și asta, deși Iaralov nu era deputat, ci doar figura cu numărul 129 în lista Consiliului Politic Naţional al Partidului Democrat.

Vedeți și Viața de lux a lui Serghie Iaralov.

Alexandru Botnari deține funcția de primar al orașului Hâncești din anul 2003. Acesta a aderat la Partidul Democrat în anul 2009. Potrivit biografiei de pe site-ul Primăriei Hâncești, Alexandru Botnari a condus în anii 1993-1997 SRL ”Botnari-Mars”, apoi, până în 2003, când a devenit primar, a fost director al SRL ”Petrocub”, întreprindere specializată în comercializarea produselor petroliere, pe care a fondat-o împreună cu alți câțiva parteneri, el având o cotă de peste 80 la sută. Primarul deține și în prezent o cotă parte în SRL „Petrocub & Co”.

Alexandru Botnari a fost anterior implicat în câteva istorii mai puțin plăcute. În anul 2011 Într-un interviu pentru Libertatea TV el a spus că a depus explicații la Curtea de Conturi în care a arătat că de fapt, mașina este eficientă și în total, cheltuielile pentru întreținerea ei timp de 3 ani au fost de doar 60 de mii de lei. „Nu este mașina doar a primarului, este un bun public, al orașului, și despre achiziția ei s-a discutat la ședința Consiliului, care a luat decizia”, a spus Alexandru Botnari, adăugând că autoturismul are un consum de 10-11 litri de motorină la 100 de kilometri parcurși, scrie moldovacurata.md.

Potrivit declarației pe avere, în anul 2015, Botnari a ridicat un salariu de peste 86 de mii de lei, iar soția sa - 27.600 de lei. Acesta a declarat o casă de locuit și un card salarial.

Un nume nou în lista viceminiștrilor este cel al Eleonorei Graur, președinta raionului Rezina, aflată la al treilea mandat. Din anul 2008 şi până în 2011 a deţinut funcţia de şef al Direcţiei Sisteme Informaţionale, Standarde şi Registre Educaţionale în cadrul Ministerului Educaţiei şi Tineretului.

A lăsat capitala pentru raionul Rezina, temporar, ce-i drept, deoarece în prezent Eleonora Graur deţine o casă, c u o suprafaţă de 124 de metri pătraţi într-o zonă împădurită din cartierul Petricani al municipiului Chisinau. Ea a declarat anterior pentru Moldova Curată că imobilul a fost construit atunci când încă activa la Universitatea Agrară.

Această menționează însă în CV-ul său o adresă de domiciliu într-un apartament de pe bulevardul Moscova din capitală. Potrivit informaţiei cadastrale, acest apartament de circa 90 de metri pătraţi aparţine socrilor săi. Tot acolo este şi sediul firmei „Danaomix” SRL, administrată de soţul ei, Mihail Graur. Din datele Camerei Înregistrării de Stat, genul principal de activitate al acestei firme este comerţul cu ridicata al maşinilor agricole. Anterior, Eleonora Graur a declarat pentru Moldova Curată că firma nu activează, deși încă figurează pe numele soțului ei, scria anterior moldnova.md

Vedeți mai jos declarația pe avere a Eleonorei Graur din anul 2015.