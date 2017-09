(doc) Jurnalistul Ghenadie Brega a solicitat azil politic în Islanda: „O dată reținut, viața mea este în pericol”

Jurnalistul Ghenadie Brega a cerut azil politic în Islanda, deoarece crede că în Republica Moldova viața sa este în pericol.

"Subsemnatul, Ghenadie Brega, mă declar îngrijorat de presiunile la care sunt supus de către autoritățile Republicii Moldova în legătură cu activitatea mea de jurnalist. Deoarece există bănuieli rezonabile că libertatea și chiar viața mea este în pericol în Republica Moldova, am cerut azil politic în Islanda", a declarat jurnalistul.

Ghenadie Brega spune că este îngrijorat că în cazul unei eventuale rețineri, viața lui va fi pusă în pericol. "Cazurile V.Boboc, A.Braguța, O.Brega, V.Platon, în care cetățenii ajunși în custodia oamenilor legii au fost torturați îmi întăresc îngrijorarea că odată reținut viața mea este în pericol".

Cel mai recent act de persecutare ar fi, potrivit lui Brega, decizia poliției de la Chișinău de a-l anunța în căutare națională, pe baza unui dosar penal deschis pentru investigația jurnalistului într-un caz de abuz de serviciu al unui fucționat public.

"Funcționarul, aflându-se în stare de ebrietate, amenința un agent economic că îi va distruge afacerea dacă acesta refuză să îl deservească în afara programului de lucru. Când am încercat să obțin o reacție, unul dintre superiorii funcționarului, vice-pretorul V.Urâtu, m-a insultat, apoi m-a lovit cu piciorul în spate. Reacția mea instinctivă de apărare a fost catalogată drept încercare de perturbare a activității preturii de sector, fiindu-mi intentat un dosar în baza articolului 287, alin.1, Cod penal al RM, «Huliganism»", a scris Ghenadie Brega.

Jurnalistul a mai descris cazuri în care i-a fost îngrădit accesul la informație sau i s-a interzis să participe la unele evenimente publice.

"Cazurile de persecutare a mea, documentate de avocați, reprezentanți ai societății civile, s-au soldat cu șase decizii de condamnare a Republicii Moldova la Curtea Europenă pentru Drepturile Omului în care am figurat în mod expres (referință 24). În particular, acestea se referă la cazuri în care am fost lovit de polițiști în civil în timp ce am declarat greva foamei în fața Guvernului RM, dar și la faptul că am fost reținut în repetate rânduri abuziv, din stradă, la proteste pașnice, și deținut în condiții inumane și degradante.

În niciunul dintre aceste cazuri, nici după condamnările la CEDO, nimeni nu a fost pedepsit, abuzatorii din rândul poliției fiind chiar avansați în grad, iar unul dintre ei este în prezent deputat în Parlamentul RM", mai declară activistul civic.