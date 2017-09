(doc) Igor Dodon a refuzat pentru a doua oară candidatura lui Eugen Sturza la funcția de ministru al Apărării

Președintele Igor Dodon a anunțat că a refuzat propunerea repetată de a-l numi în funcția de ministru al Apărării pe Eugen Sturza. „Am transmis Guvernului o scrisoare oficială prin care refuz să accept candidatura domnului Eugen Sturza la funcția de ministru al Apărării. Cum am promis, nu am acceptat-o nici la a doua tentativă, sub nicio condiție”, se menționează în declarație.