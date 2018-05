(doc) „Deja e mai bine”: Pavel Filip a prezentat raportul activității Guvernului pentru anii 2016-2018. „Pensia medie pentru limita de vârstă - 1600 de lei”

Acţiunile realizate reflectă continuitatea şi dinamizarea procesului implementării reformelor asumate conform prevederilor Programului de activitate al Guvernului şi ale Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, precum şi a altor angajamente naţionale şi internaţionale. În 2017, Guvernul şi-a concentrat eforturile pentru atingerea obiectivului principal - dezvoltarea economică - ceea ce a dus la un avans al PIB-lui cu 4,5%. O atenţie sporită a fost acordată şi implementării obiectivelor specifice ale Programului de activitate al Guvernului pentru anii 2016-2018 -creşterea bunăstării, siguranţei şi calităţii vieţii cetăţenilor, în special prin modernizarea instituţiilor publice, creşterea calităţii educaţiei, asigurarea protecţiei sociale pentru grupurile vulnerabile ale populaţiei, dezvoltarea infrastructurii şi siguranţei energetice, crearea locurilor de muncă, eradicarea corupţiei şi garantarea supremaţiei legii, asigurarea securităţii personale, prestarea serviciilor publice accesibile şi cost-efîciente etc. În raport se mai arată că realizările înregistrate în sfera performanţei economice şi a statului de drept reflectă suportul şi încrederea partenerilor externi. Implementarea plenară a angajamentelor asumate pe marginea Memorandumului cu Fondul Monetar Internaţional, precum şi evaluările pozitive etapizate reprezintă un semn de încredere şi o încurajare pentru continuarea reformelor conform actului de guvernare asumat.

„Am început aceste schimbări unde a fost mai dureros, chiar din Guvern. În 2017 am inițiat reforma administrației publice centrale. Am tăiat în jumătate numărul ministerelor, prin urmare și numărul angajaților din Guvern s-a redus în jumătate, de la 2000, la puțin peste 1000. Ce este important este că fondul de salarizare a rămas același, ceea ce a dus la stabilirea unor salarii competitive și stoparea fluxului de persoane profesioniste din Guvern. Este important să conștientizăm că schimbările încep de la îmbunătățirea calității politicilor, care pot fi elaborate de funcționari profesioniști. De menționat că nu doar majorarea salariilor funcționarilor a fost ca țintă. La nivelul ministerelor au fost îmbunătățite business-procesele, eliminate funcțiile improprii, delimitate competențele de elaborare a politicilor de cele de reglementare și control. A fost introdus institutul secretarilor de stat, ceea ce înseamnă depolitizarea funcțiilor publice de conducere de nivel superior. Economii de peste 100 de milioane de lei au fost obținute din contul optimizării cheltuielilor administrative. Reforma administrației publice continuă până în 2020, urmează reforma administrației publice locale. Astfel încât, în curând, vom avea autorități reformate, iar interacțiunea cetățeanului cu serviciile publice va fi mai simplă și mai eficientă”, a declarant Filip.

Pub

Pavel Filip a mai vorbit că a încearcă să aducă investiții externe și să creeze locuri de muncă. „Efectele se văd deja. Anul trecut am avut 115 milioane de dolari investiții doar în Zonele Economice Libere. Numărul celor angajați în ZEL-uri a crescut cu 65%. Iar pe economie avem aproape 60 de mii de locuri de muncă nou create. Pentru a atrage investiții, am decis să acordăm investitorilor câte 40 de mii de lei pentru fiecare loc de muncă nou creat. Aceste acțiuni și decizii pe care le-am luat pentru a stimula economia au produs și efecte. Am reușit anul trecut o creștere economică de 4,5%, salariul mediu pe economie a crescut cu 12%, până la 5700 lei, iar anul acesta a trecut de 6000 de lei. Da, știm că situația încă nu este nici pe departe așa cum ne-am dori. Dar datele ne arată că economia își revine. În 2017 exporturile au crescut cu aproape 20%. Din totalul de exporturi, 65 la sută merg spre Uniunea Europeană. Doar în primele trei luni ale acestui an, exporturile au crescut cu o treime. Aceste evoluții pozitive ne-au permis să solicităm Uniunii Europene majorarea cotelor pentru exportul de struguri de masă, prune și cireșe pe piaţa europeană”, a mai spus prim-ministru.

În discursul său Filip a vorbit și despre furtul miliardului și criza economică în care era Republica Moldova era în 2016, dar și despre banii care au venit în urma reformelor înfăptuite.

„Atunci când am venit în fruntea acestui Guvern, ne-am confruntat cu o criză de încredere. Prețurile creșteau cu ritmuri record de 14%, acum inflația a scăzut sub 4 procente. Ca exemplu, acum 2 ani, ca să plătească salarii și pensii, statul se împrumuta pe piața internă cu 26%. Treptat, am restabilit câte puțin încrederea în instituțiile statului, așa că acum rata dobânzii a scăzut la 4%. Între timp, veniturile la buget au crescut în 2017 cu 7 miliarde de lei, adică 16%. Anul trecut Serviciul Fiscal a fost reorganizat. În rezultat, anul acesta, în luna martie, Fiscul a încasat o sumă fără precedent: 1,2 miliarde de lei în doar 2 zile. Și asta pentru că agenții economici au devenit mai responsabili și achită taxele la timp. Totodată, a fost reorganizat și Serviciul Vamal, iar eficientizarea activității Vămii a adus la buget încasări record în 2017. Vorbim de peste 20 de miliarde de lei, cu 3 miliarde mai mult decât în 2016.

Aceste încasări sporite la buget ne-au permis să creștem alocațiile pentru programele sociale și de sănătate și am putut să mergem mai repede decât am programat în ceea ce privește reforma pensiilor, un proiect la care țin mult. Pentru cei care s-au pensionat după 1 aprilie 2017, pensia s-a calculat în baza unei noi formule, așa că cei care au intrat anul trecut în sistem primesc alocații mai mari cu o treime. Astăzi putem spune deja că am ajustat pensiile afectate de devalorizarea banilor în timp pentru toți cei care au fost nedreptățiți după anul 2000 încoace. Pensia medie pentru limita de vârstă, de exemplu, a crescut de la 1300 până la 1600 de lei, la 1 aprilie anul acesta, ceea ce înseamnă o creștere de 20 la sută. În rezultat, începând cu 1 aprilie, pensia medie pentru limita de vârstă a depășit minimul de existență pentru pensionari. Acum avem certitudinea că am pus bazele unui sistem de pensii corect și echitabil, în care deputați, miniștri sau procurori nu vor mai avea pensii de câteva ori mai mari decât profesorii sau medicii. Am încercat să introducem corectitudine și în alte sfere, în 2017 a fost aplicat pentru prima dată în Republica Moldova impozitul pe lux în ceea ce privește locuințele scumpe, iar de anul acesta vor fi impozitați și cei care au mașini luxoase”, a mai punctat Filip.

Premierul a mai adăugat la Guvern se stă bine cu picioarele pe pământ și nu se face iluzii și se cunoaște foarte clar problemele cetățenilor. „Știm că în continuare calitatea vieții la noi în țară nu este așa cum ar trebui să fie. Nu am ajuns încă la nivelul necesar, dar noi suntem determinați să aducem schimbări, știm cum să facem acest lucru și îl vom face. Este important să înțelegem exact care sunt provocările cu care ne confruntăm, iar apoi să luăm decizii responsabile, pentru că aceste decizii, pe care le luăm astăzi, ne definesc următorii 10-20 de ani”, a subliniat Filip.

Vezi întregul raport: