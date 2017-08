(doc) Declarația Clubului Istoricilor din Republica Moldova referitor la concertul organizat azi de Dodon: Suntem categoric împotriva unor astfel de manifestări respingătoare - „dansuri pe morminte”

Clubul Istoricilor din Republica Moldova condamnă manifestația care urmează să aibă loc astăzi în Piața Marii Adunări Naționale. Membrii Clubului au publicat o declarație comună, în care au explicat „ce s-a întâmplat, de facto, la 24 august 1944”.

„Igor Dodon doreşte să sărbătorească începutul marii tragedii a basarabenilor – 24 august 1944 – punctul de pornire a re-comunizării României dintre Prut şi Nistru, a celei de-a două ocupaţii sovietice, numită de Dodon „eliberare”. Basarabenii au mai fost „eliberaţi” în anii 1946-1947: datorită politicilor, promovate de sovietici, a FOAMETEI, organizate de Kremlin şi subalternii acestuia de la Chişinău, 200 000 de concetăţeni de-ai noştri, umflaţi de foame, au „eliberat” spaţiul terestru, trecând la cele veşnice. În 1949, apoi 1951, alte mii de basarabeni au „eliberat” pământul natal, fiind trimişi, pentru vecie, în Siberia sau nordul Kazahstanului”, se arată în declarație.

De asemenea, istoricii nu agrează gestul corului arhieresc de la Mănăstirea Curchi, care urmează să evolueze în cadrul concertului.

„Aflăm din comunicatul pentru presă al preşedintelui RM Igor Dodon că la grandiosul concert din Piaţa Marii Adunări Naţionale, alături de Orchestra prezidenţială, va evolua corul arhieresc de la Mănăstirea Curchi. Nu este pentru prima dată când Biserica ortodoxă proKremln se implică în manifestări politice: în loc să aprindă lumânări în biserici şi să ţină slujbe de pomenire pentru cei morţi într-un război blestemat de toată lumea (afară de miile de morţi ale băştinaşilor, în 10 zile, Armata roşie a pierdut 67 130 de militari, morţi şi răniţi), iată că cinstitele feţe bisericeşti vor interpreta melodia „Smugleanka, moldavanca” – un cântec cu îndemnuri expansioniste din 1940 (cuvintele aparţin poetului Iakov Şvedov, muzica –compozitorului Anatolii Novikov), care a anticipat raptul sovietic al Basarabiei, nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa”.

Clubul Istoricilor din Republica Moldova condamnă și prezența interpretului rus Grigorii Leps care va urca astăzi pe scena din PMAN.

„În plus – pe scena din Chişinău vă apărea Grigorii Leps, un susţinător fervent al preşedintelui Vladimir Putin, declarat persona non grata în SUA pentru legăturile acestuia cu lumea criminală din Rusia. Din 2015 Gr. Leps este declarat persona non grata şi în Ucraina”, se arată în declarație.

În încheiere, istoricii solicită partidelor politice să protesteze față de acțiunile președintelui țării.

„Având în vedere cele expuse mai sus, membrii CIRM se pronunţă categoric împotriva unor astfel de manifestări respingătoare („dansuri pe morminte”), organizate de preşedintele Igor Dodon. Cerem partidelor politice din RM să protesteze împotriva dezmăţului socialist. Rugăm cetăţenii RM să conştientizeze sensul acestor „evenimente” dodoniste şi să acţioneze conform îndemnului inimilor şi conştiinţei lor”, conchide scrisoarea.

Textul integral al declarației îi citiți mai jos.

UNIMEDIA amintește că astăzi în PMAN va avea loc un concert sub patronajul președintelui Republicii Moldova și care este dedicat „celebrării a 73 de ani de la încheierea victorioasă a Operațiunii Iași-Chișinău”.