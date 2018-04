(doc) Cine e Lidia Chireoglo, noua vice-directoare a CNA și ce avere declară

Lidia Chireoglo, are 37 de ani, este absolventă a facultăţii de drept economic a ULIM, are o experienţă profesională de 13 ani în domeniul jurisprudenţei, este căsătorită şi are doi copii.

Anterior, presa a scris că Lidia Chireoglo a participat la concursul public pentru funcția de șef al Autorității Naționale de Integritate. Dânsa a trecut toate etapele concursului până la proba testului la poligraf, dar a cerut amânarea verificării la această probă, astfel câștigătoare a fost desemnată Rodica Antoci.

Potrivit declarației de avere, în anul 2017 Chireoglo a declarat un salariu de 229.976 de lei din activitatea de la CNA. Soțul său a ridicat un salariu de 58.258 de lei, de la SRL „Cargocentru”. Alte 13.100 de lei au fost obținute în bugetul familiei din donații la zilele de naștere.

Familia Chireoglo nu deține o locuință, cel puțin asta indică în declarația de avere, deține însă un teren de 0,069 ha, al cărui valoare deeclarată este de 84.999 de lei. Soții Chireoglo au în posesie două automobile: un Volvo XC 90 fabricat în 2005 al cărei valoare este de 9.000 de euro, și un Volkswagen Touran, fabricat la fel în 2005, al cărui valoare declarată este de 4.500 de euro.