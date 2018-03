(doc) Averea Silviei Radu: Primarul interimar deține 24 de terenui agricole, mai multe firme și locuințe și trei mașini

Pe lângă aceasta, Radu a declarat și două extravilanuri și două grădini.

Primarul interimar deține și o casă de locuit, de 220 metri pătrați, în valoare de peste două milioane de lei și două apartamente, de 138 și respectiv, 67 metri pătrați. Silvia Radu este proprietara și unui spațiu comercial, de 41 metri pătrați.

În declarație sunt trecute și trei vehicule, un Audi A8, un W Passat și un autocamion Ford Transit, valoarea cărora depășește două milioane de lei.

Silvia Radu a declarat și câteva întreprinderi, în care deține acțiuni. Astfel, primarul interimar deține 100% de acțiuni din firma CIS Logistics LTD, cu adresa în Marea Britanie. Radu deține și cote părți în firmele Radu Agro SRL, Gate for Capital LTD și 80 de acțiuni în Banco Santander. Silvia Radu are și un credit la bancă de 500 de mii de lei.

Declarația a fost completată la sfârșitul anului 2017.