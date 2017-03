(audio) Reacția lui Ghimpu la inițiativa privind modificarea sistemului electoral: Categoric n-o vom vota

Liderul PL a declarat telefonic pentru Protv că partidul pe care îl conduce și fracțiunea PL nu Parlament nu va vota această inițiativă. Potrivit lui Mihai Ghimpu această inițitivă nu a avut succes data trecută și nici acum nu va reuși.

„Republica Moldova are nevoie de politicieni cinstiți și nu de circumscripții, prin intermediul cărora putem agrea deputați așa cum Orheiul are primar. Nici data trecută nu am participat la vot și nici de data asta nu vom susține. Cetățenii cred cu adevărat că votând deputatul - va fi deputatul lor. Deputatul a venit, s-a apucat de furat patru ani de zile și data viitoare nu mai merge”, explică Mihai Ghimpu.

Totodată acesta susține că în cadrul ședințelor Coaliției nu s-a discutat despre inițiativa democraților.

„Suntem în coaliție, dar nu am vorbit. Așa, pe coridoare se mai vorbea și credeam că va veni ziua în care vom discuta. Consider că PD a hotărât de unul singur să lanseze această idee, întrucât lor și le aparține, dar oricum vom discuta, fiindcă majoritatea în Parlament PD-ul n-o are, chiar dacă i-ar aduna pe toți ceilalți cu care suntem în coaliție și fără PL ei nu au votul”, mai adaugă liderul PL.

Amintim că Vlad Plahotniuc a declarat în cadrul unui briefing de presă că democrații vor propune legislativului schimbarea sistemului electoral și anume alegerea deputaţilor în circumscripţii uninominale.