(audio) Cine sunt interpreții care vor concura în etapa națională la Eurovision 2018 și ce piese sunt în concurs

Anna Odobesco – Agony

Anna Timofei – Endlessly

BellaLuna – Moments

Bostan – Frățică

Che MD – Inima-n stînga

Cobîlean Constantin – Numai Tu

Codreanu Maria – Zâmbește soarelui

Denny Feyton – Maybe it’s love

Dima Gaitur – Она моя

Doinița Gherman & One Voice– Dance in flames

DoReDoS – My lucky day

Felicia Dunaf – Alien

Formația „5 stele” – Maldavian Dance

Ilia Sorocean & Dasha DaGro – Minds & Veins

Laura Bagrii – Da Bucuriei

Lavinia Rusu – Altundeva

Marina Cudalb – Bianco e nero

Nicoleta Sava – Esencia del Sur

Pelageya Stefoglo – Let`s start together right now

Ruslan Țaranu – Come to life

Saidy – Beauty song

Sandy C & Aaron Sibley – Once Upon a Time

Sasha Bognibov – Love

Shvets – The world

Tolik – Broken Glass

Tudor Bumbac – Numai pentru Tine

Vera Țurcan – Black Heart

Viorela – The gates of love