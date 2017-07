Șase zodii care se vor bucura la maxim numai de lucruri bune în viață!

Și dacă viața ar fi așa? Creată numai din părți fericite și niciuna îngrozitoare, nici măcar neplăcută. Și dacă ne-ar sta în putere să decupăm răul, pur și simplu să păstrăm binele? Nu ar mai fi viață.

Nu există om care să nu fi greșit o singură dată. Dacă nu ar mai fi lucrurile rele nu am mai putea să ne arătăm abilitățile, nu am putea dovedi curajul, hărnicia și puterea care arde în noi tot timpul. În acest articol vă vom prezenta zodiile care se vor bucura la maxim numai de lucruri bune in viață.

1.SĂGETATOR

Nativii acestei zodii adoră libertatea și le place să se implice în orice proiect. Astrologii ne-au informat în privința dumneavoastră că salariul o să se mărească cu 30%. Cu ajutorul calităților, în timp, o să ajungeți departe cu munca. Zodiile cu care se înțeleg nativii Săgetători sunt Berbec și Balanță. Pe dumneavoastră vă reprezintă următorul citat: Prefer să fiu criticat pentru ceea sunt decât iubit pentru ceea ce nu sunt. Nativii zodiei Săgetator au o viață mai mult în linia dreaptă, dar asta nu ii oprește să nu continue cu munca. Mult spor vă dorim!

2.CAPRICORN

Nativii zodiei Capricorn au primit multe surprize în viață. Serviciu, căsnicie, de la rude, dar de data aceasta, o să primiți o surpriză de la părinți. O să fie o surpriză plăcută, bineînțeles. Cu ajutorul ambiției o să aveți mereu multe de câștigat, dar toate la timpul lor. Dumneavoastră sunteți răbdători, dar aveți și o esență de autoritate, care mai iese din când în când, dar cu ajutorul compatibilității foarte bună în categoria căsătorie cu zodia Rac, nu aveți cum să vă pierdeți controlul.

2.CAPRICORN

Nativii zodiei Capricorn au primit multe surprize în viață. Serviciu, căsnicie, de la rude, dar de data aceasta, o să primiți o surpriză de la părinți. O să fie o surpriză plăcută, bineînțeles. Cu ajutorul ambiției o să aveți mereu multe de câștigat, dar toate la timpul lor. Dumneavoastră sunteți răbdători, dar aveți și o esență de autoritate, care mai iese din când în când, dar cu ajutorul compatibilității foarte bună în categoria căsătorie cu zodia Rac, nu aveți cum să vă pierdeți controlul.

4.GEMENI

Vise, în căutare de o nouă doză de fericire în fiecare colțișor al casei sau al planetei. Acestea sunt câteva dintre cuvintele care îi reprezinta pe nativii zodiei Gemeni. Unele vise sunt şi mai frumoase când nu se încheie. Așa este, dar nu toate lucrurile țin o eternitate, de aceea, dumneavoastră aveți un dosar în capușor unde puneți toate visele. Acel dosar este umplut în fiecare zi, semn că aveți multă imaginație și sunteți mai mereu cu capul în norișori. În următoarele zile se va împlini cel mare mare vis al dumneavoastră. Care? Noi vă propunem să căutați în dosar!

5.TAUR

Nativii acestei zodii trăiesc mai mult în realitate. Nu pierd niciun moment, nu au vreme de pierdut, dar asta nu înseamnă că nu se distrează. Pentru ei viața nu este un caz care trebuie dezlegată, este o realitate, care trebuie trăită până în ultimul moment. În ultimul timp v-ați gândit că aveți nevoie și dumneavoastră de puțină distracție. Unde? Vă pot spune că o să primiți câteva apeluri de la niște prieteni apropiați și rude. O să vă prindeți imediat de ce spun pentru că, mintea este mereu de partea dumneavoastră!

6.RAC

Nativii acestei zodii sunt persoane sensibile, care doresc să aibă o relație armonioasă cu toată lumea, numai că ei nu primesc bunătatea oamenilor. Sunt dominați cu o liniște, creativitate excesivă și plini de fantezie. Mai multă liniște decât în pădure unde este? Aceste calități a zodiei Rac se potrivesc perfect cu locul ales de ceilalți membri. De aceea, vă urăm o zi liniștită!