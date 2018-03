Șase luni de la moartea lui Andrei Brăguță. La ce etapă este dosarul

"La moment în procedura instanțelor competente sunt patru cauze penale – două transmise în instanța de judecată și încă două la etapa de urmărire penală. Prima cauză vizează investigarea acțiunilor și inacțiunilor care au dus la maltratarea lui Andrei Brăguță în ziua de 15 și 16 august 2017, în incinta IDP Chișinău. Această cauză deja este în instanța de judecată și aici am avut deja 14 ședințe de judecată, în care am finalizat cercetarea probelor acuzării. Cea de-a doua cauză transmisă în judecată vizează investigarea inacțiunilor colaboratorilor de poliție sub aspectul detenție lui Andrei Brăguță în condiții degradante și inumane în incinta IDP Chișinău, în luna august 2017. Aici am avut șapte ședințe de judecată, din care doar două productive", a spus avocatul.

Potrivit sursei, de asemenea, sunt anumite deficiențe, care în opinia sa creează impresia de superficialitate în activitatea unor subiecți responsabili. Aici, s-a referit la polițiștii care au transmis intenționat imagini video editate către unele surse mass-media: "Prin difuzarea colajelor video editate, s-au comis acțiuni care depășesc cu mult cadrul de drepturi individuale ale victimei. Prin acele imagini indirect s-a instigat la ură față de persoanele cu dizabilități mintale, persoane care consumă droguri etc".

Pe final, Vadim Vieru susține că este necesar să fie elaborate protocoale, astfel ca polițiștii, procurorii să cunoască cum trebuie să se comporte și ce acțiuni legale să întreprindă în raport cu persoanele suspectate de boli mintale etc.

UNIMEDIA amintește că Andrei Braguţa a fost reţinut pe 15 august 2017 pentru violenţa nepericuloasă, pentru viaţa şi sănătatea poliţiştilor, iar pe 26 august 2017, a decedat în Penitenciarul nr.16 „Pruncul”.

S-a aflat că, din momentul reținerii lui Andrei Baguța, tatăl lui nu a fost contactat de nici un medic și nu a fost informat de starea reținutului, au declarat recent avocații pe caz.